PIEVE EMANUELE. GRAVE CENTAURO DOPO CADUTA DA MOTO

(mi-Lorenteggio.com) Pieve Emanuele, 16 giugno 2019 – Intorno alle ore 20.50, in via Ruggero Leoncavallo, all’altezza del civico 1, un 44enne è stato ricoverato in codice rosso per una caduta dalla moto. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, proveniente da Como, e sono giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Opera, un’ambulanza della Croce Rossa di Villasanta e un’automedica. Dopo esser stato stabilizzato, l’uomo è stato portato in elicottero all’Ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni.

V. A.