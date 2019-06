SICUREZZA, DE CORATO: CON ‘RAGAZZI ON THE ROAD’ SENSIBILIZZIAMO GIOVANI A PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI

MAGONI: PROGETTO CHE VEDE I RAGAZZI A FIANCO FORZE DELL’ORDINE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2019 – Sensibilizzare i giovani alla

sicurezza, al rispetto delle divise e alla prevenzione degli

incidenti stradali sono gli obiettivi di ‘Ragazzi on the road’,

progetto di educazione stradale frutto di un’importante

collaborazione fra i quasi neo maggiorenni, gli uomini in

divisa, le Forze dell’ordine, la Polizia Locale e i soccorritori

dell’emergenza-urgenza, presentato oggi a Palazzo Pirelli alla

presenza degli assessori regionali Riccardo De Corato

(Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale) e Lara Magoni

(Turismo, Marketing territoriale e Moda).

BUONA PRATICA LOMBARDA – “La Giunta lombarda sta lavorando per

individuare ulteriori risorse da mettere a disposizione per

progetti educativi e formativi come quello illustrato oggi, una

‘buona pratica’ nata oltre un decennio fa proprio in terra

lombarda – ha spiegato l’assessore De Corato nel corso della

conferenza stampa -. Questa iniziativa ha l’obiettivo di

sensibilizzarli i ragazzi alla sicurezza, alla prevenzione degli

incidenti stradali e al rispetto delle divise di quanti ogni

giorno ci tutelano”.

I NUMERI – “Non possiamo infatti dimenticare – ha rilevato

l’assessore alla Sicurezza – che la fascia di eta’ dei ragazzi

che partecipano al progetto e’ quella tra le piu’ colpite da

questo genere di avvenimenti. Negli ultimi tre anni, in

Lombardia, i giovani tra i 18 e i 24 anni coinvolti in incidenti

stradali sono stati 20mila, con una media di oltre 6.400

all’anno”.

L’IMPEGNO DI REGIONE – “Sara’ mia cura e impegno, non appena vi

saranno fondi disponibili, – ha proseguito De Corato – cercare

di farli confluire ai Comuni, attraverso dei bandi, affinche’

possano attivare, sui loro territori, queste importanti

esperienze per i ragazzi. Un’altra possibilita’ di cui stiamo

verificando la fattibilita’ e’ quella di coinvolgere l’Ufficio

scolastico regionale per far giungere direttamente agli istituti

scolastici le risorse per avviare iniziative formative di questo

tipo. Sto inoltre valutando di proporre al Governo di inserire

la partecipazione a questo tipo di progetti tra quelli previsti

nell’ambito del servizio civile obbligatorio attualmente allo

studio da parte del Governo stesso”.

MAGONI: PROGETTO MADE IN BERGAMO – “‘Ragazzi on the road’ e’ un

progetto che ho visto nascere e crescere e sono particolarmente

orgogliosa che sia figlio di Bergamo – ha chiosato l’assessore

Magoni -. Un progetto che sento anche mio, visto che ho fatto

parte della Polizia di Stato e mi sono congedata da assistente”.

VERSO IL FUTURO – “Sono particolarmente felice di vedere tanti

ragazzi coinvolti in un’iniziativa davvero importante, al fianco

delle Forze dell’Ordine – ha continuato -. Proprio questi

giovani sono i nostri ambasciatori del futuro, la piu’ grande

dimostrazione di una generazione che ha voglia di cambiare e di

mettersi in gioco per la prevenzione e la sicurezza di tutti

noi”. “Regione Lombardia e’ con voi – ha concluso Magoni -,

insieme potremo costruire un percorso di legalita’ e rispetto

delle regole per salvare tante vite”.

