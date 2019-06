TICKET SANITARI, GALLERA: PROROGA AL 30 SETTEMBRE PER ESENZIONI DA REDDITO NON RINNOVATE AUTOMATICAMENTE SANITA’

SCATTA LA SECONDA FASE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ‘ONE TO ONE’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2019 – A tutela dei cittadini e per evitare

disagi e pesanti sanzioni, verra’ prorogata al 30 settembre la

scadenza della certificazione dell’esenzione ‘per reddito’ dei

ticket sulle prestazioni diagnostiche e sulla farmaceutica per

cittadini disoccupati, cassaintegrati o pazienti affetti da

patologie croniche e rare, le cui dichiarazioni sono collegate

alla composizione del nucleo familiare e non riscontrabili

automaticamente.

Lo annuncia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia

Giulio Gallera, in riferimento alla scadenza, inizialmente

prevista per il 30 giugno prossimo, delle certificazioni di

esenzione determinate dal reddito.

“Lo scorso dicembre – sottolinea l’assessore – abbiamo previsto,

attraverso la delibera di gestione del sistema socio sanitario,

la necessita’ di autocertificazione per queste tipologie di

esenzione a fronte dell’elevato importo delle sanzioni

comminate, oltre 10 milioni di euro, al fine di evitare che chi

non aveva diritto mantenesse l’agevolazione ma con l’aggravio di

una sanzione successiva. All’approssimarsi della scadenza del 30

marzo, avendo riscontrato che molti cittadini non avevano ancora

colto tale indicazione, e’ scattata una campagna di comunicazione

capillare con messaggi web, brochure e locandine nelle aziende

socio sanitarie e nelle farmacie”.

“A fronte dell’elevato numero di rinnovi ancora non

regolarizzati – aggiunge Gallera – che sono 1,3 milioni su un

totale di 1,7, abbiamo attivato una comunicazione one fo one e

di conseguenza di prorogare la scadenza al 30 settembre.

L’IMPEGNO DI REGIONE LOMBARDIA – “A tutti coloro che hanno

prenotato o prenoteranno una prestazione e sono in possesso dei

requisiti di esenzione per cui e’ previsto un rinnovo – spiega

l’assessore Gallera- verra’ inviato un SMS come promemoria per

regolarizzare la propria posizione prima della data dell’esame.

Accanto a questa, sono allo studio altre forme di comunicazione

diretta come ad esempio lettere elettroniche. I centri di

prenotazione delle Aziende Socio Sanitarie svolgeranno il

medesimo compito informativo. Il sito web e la pagina Facebook

ufficiale della regione contengono gia’ le indicazioni necessarie

e dettagliate.

RINNOVO ANCHE DOPO IL 30 SETTEMBRE – I cittadini in possesso dei

requisiti per non pagare il ticket sanitario per motivi

reddituali possono tranquillamente rinnovare il proprio

beneficio, purche’ rimanga inalterato il diritto, anche dopo la

scadenza effettiva del 30 settembre, purche’ lo facciano prima di

effettuare una prestazione diagnostica o di acquistare farmaci

con la ricetta nelle farmacie.

) Le esenzioni per reddito dal ticket

sanitario E02 ed E12 (disoccupazione), E13 (lavoratori in

mobilita’/cassa integrazione/contratto di solidarieta’) e le

esenzioni dal ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) – E40

(malattia rara) scadono, a seguito delle decisioni della Giunta

regionale, il 30 settembre 2019, salva precedente variazione

dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di

disoccupato).

Pertanto gli aventi diritto dovranno provvedere al rinnovo della

propria esenzione, muniti di documento di riconoscimento e della

tessera sanitaria presso gli sportelli di Scelta/Revoca della

ASST di competenza; presso qualunque farmacia (limitatamente

alle esenzioni E30 ed E40); online, autenticandosi sul sito

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nella sezione specifica

delle Esenzioni.

A partire da quest’anno, le esenzioni con codice E14 (ticket

farmaceutico) ed E15 (super ticket) vengono attribuite e

rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni

di diritto, sulla base delle certificazioni del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, come gia’ avviene per le esenzioni

nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale

E05.

In caso di mancata attribuzione o rinnovo automatico, il

cittadino che ritenga comunque di aver diritto alle citate

esenzioni potra’ presentare un’autocertificazione con le suddette

modalita’. La stessa procedura dovra’ essere seguita da coloro che

effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il

nucleo familiare fiscale.

Come previsto dal ‘Punto 5.3.13. Azioni di semplificazione in

materia di esenzioni’ dell’allegato alla DGR 1046/2018, dal 4

marzo 2019, le codifiche di alcune esenzioni relative alla

specialistica ambulatoriale e alla farmaceutica sono state

modificate (ad es., per la specialistica ambulatoriale, la

codifica dell’esenzione per invalidita’ IC31 e’ diventata C01).

Si precisa che i cittadini gia’ in possesso di un’esenzione

oggetto di cambio di codifica non hanno la necessita’ di recarsi

immediatamente presso i competenti Uffici per la sostituzione

dell’attestato di esenzione, in quanto il sistema che gestisce

l’Anagrafe Regionale delle persone assistite ha gia’ effettuato

una transcodifica automatica dei codici.

La sostituzione dell’attestato di esenzione con apposta la nuova

codifica e’ invece rilevante solo per il riconoscimento del

diritto di esenzione fuori Regione o in caso di temporanea

assenza del collegamento SISS in Strutture Sanitarie Lombarde.

Il codice di esenzione attribuito al cittadino e’ comunque sempre

verificabile in Anagrafe Regionale da parte del medico

prescrittore.