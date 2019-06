Bollate: Nuovi giochi per il giardino dell’asilo Munari

Nuovi giochi nel giardino della scuola materna Munari di Ospiate. È quello che troveranno i piccoli all’inizio del nuovo anno scolastico, dal prossimo mese di settembre. Anche per ringraziare di questas bella novità, alcuni bambini della scuola, accompagnati dalle loro insegnanti, sono venuti a trovare il Sindaco Francesco Vassallo che li ha accolti in sala giunta e ha spiegato loro cosa significa fare l’Amministratore pubblico e quali e quante cose si devono e si possono fare per il bene della città.

Ma come saranno i nuovi giochi? Si tratta di un Tunnel mangia mela, del Lombrico a molla, della Piramide a corde e del Piccolo cespuglio dotato di due scivoli e altre corde per l’arrampicata. “Era una promessa che avevo fatto – dice il Sindaco Vassallo – e appena vista la possibilità, l’abbiamo concretizzata”.

L’impegno di spesa si aggira sui 10mila euro e le risorse sono state recuperate dall’avanzo di Bilancio. I nuovi giochi andranno a integrare e, in parte a sostituire, i giochi esistenti nel giardino della scuola.

