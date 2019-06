CONSIGLIO COMUNALE MILANO. IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com9 Milano, 18 giugno 2019 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, mercoledì 19 giugno, alle ore 15:30. Il programma dei lavori prevede l’Approvazione – ai sensi degli art. 9 e art. 28 del Regolamento tariffario regionale (D.G.R.X/1921/2014) – delle tariffe ed agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio STIBM per i servizi di trasporto pubblico locale. Approvazione dei criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico.

L’Aula è convocata anche per giovedì 20 giugno alle ore 16:30 con lo stesso programma dei lavori.

Redazione