(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 18 giugno 2019 – Ieri sera intorno alle ore 23.30, per un principio di incendio in un negozio di piazza Aristide Carabelli 25, al confine con Milano, tre mezzi dei Vigili del Fuoco con un’autoscala sono immediatamente accorsi per domare le fiamme. Gli abitanti dello stabile sovrastante sono scesi in strada fino al completamento delle operazioni di spegnimento dei pompieri. Fortunatamente nessun ferito.

V. A.