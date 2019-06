(mi-Lorenteggio.com) Brescia, 18 giugno 2019 – Stamane, intorno alle ore 8.45, lungo la A4 Brescia Padova in direzione Milano, al Km 250, per un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante, un uomo di 52anni è deceduto. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

Redazione