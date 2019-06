ITALIA-SVIZZERA, SERTORI: CON SECONDO BANDO INTERREG SI FINANZIERANNO ANCORA PIU’ PROGETTI PER I TERRITORI DI CONFINE

OGGI IL PRIMO INFOPOINT, IL 26 GIUGNO SARA’ PUBBLICATO IL BANDO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2019 – Una dotazione di 17,5 milioni di euro

per la parte italiana e 9,9 milioni di franchi per quella

svizzera, obiettivo: finanziare progetti di cooperazione

transfrontaliera fra i due Paesi nei settori della mobilita’

integrata e sostenibile (Asse 3), dei servizi per l’integrazione

delle comunita’ (Asse 4) e del rafforzamento della governance

transfrontaliera (Asse 5).

La mette a disposizione il secondo bando Interreg a valere sul

programma 2014-2020, che sara’ pubblicato il prossimo 26 giugno e

si schiudera’ il 31 ottobre ed e’ stato presentato oggi, a Palazzo

Pirelli, durante il primo dei due Info Point previsti per

informare e guidare gli addetti ai lavori alla costruzione e

progettazione del nuovo avviso.

REGIONI INTERESSATE DAL PROGRAMMA INTERREG – Il programma

Interreg Italia Svizzera 2014-2020 e’ un programma

di cooperazione transfrontaliera e l’area interessata comprende

quattro regioni italiane: Regione Autonoma Valle d’Aosta,

Provincia autonoma di Bolzano, Regione Lombardia (Province di

Como, Lecco, Sondrio e Varese), Regione Piemonte (Province di

Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola) e i tre Cantoni

svizzeri Ticino, Grigioni e Vallese.

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI – Ogni singolo progetto

presentato su un avviso pubblico del Programma Interreg deve

avere necessariamente un capofila italiano e un capofila

svizzero e un massimo di sei partner. Diversamente il progetto

non viene preso in considerazione. Le proposte dovranno

rispondere ad un bisogno comune del territorio italiano e

svizzero, identificare output chiaramente quantificabili e

proporre soluzioni che consentano di mantenere i risultati nel

tempo.

METTERE A FATTOR COMUNE LE ESIGENZE DEI COMUNI DI CONFINE –

“Utilizzando l’esperienza pregressa – ha commentato l’assessore

alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori –

cerchiamo di correggere le eventuali criticita’ emerse nel

precedente bando, la cui programmazione ha avuto successo perche’

ha portato a mettere a fattor comune tutte le esigenze tra i

nostri territori di confine e quelli elvetici. Auspico che per

il secondo avviso si potranno finanziare sempre piu’ progetti e

di qualita'”.

“Si tratta – ha puntualizzato Sertori – di bandi europei, per i

quali tutte le fasi formali e amministrative sono da seguire in

modo puntuale, percio’ la presentazione di oggi e quella che

seguira’, il 24 giugno a Palazzo Lombardia, diventano importanti

per apprendere tutte le indicazioni tecniche necessarie alla

presentazione dei progetti, al fine di scongiurarne la non

ammissione”.