Le tipologie di giochi sulle piattaforme di casinò online

Milano, 18 giugno 2019 – Aprendo un qualsiasi sito di scommesse possiamo notare, dopo ovviamente l’advertising assillante sul bonus di benvenuto, le varie biforcazioni che il bookmaker prende. Per essere più chiari, alcuni siti di scommesse hanno un loro reparto dedicato alle scommesse sportive, uno al gioco d’azzardo simil – casinò e, solitamente, uno dedicato al bingo.

Il settore dedicato al casinò e quindi ai bonus casinò , solitamente, prevede che ci siano tutte le discipline, i tavoli e i giochi che sono presenti effettivamente anche in un casinò reale e materiale. Tutto questo, ovviamente, per permettere a chiunque di giocare al proprio gioco preferito restando comodamente seduto al pc o al telefono.

La ruota della fortuna

E’ stato uno dei programmi di gioco preferiti dalla tv ed ogni Paese nel mondo, praticamente, ha avuto un programma televisivo con la ruota della fortuna al suo interno. Del resto è uno dei cavalli di battaglia per tentare la fortuna senza particolarmente spremersi le meningi su quale carta buttare o quale numero scegliere.

Il procedimento di utilizzo di questa tipologia di gioco è molto semplice. Solitamente, il cliente deve scegliere uno dei 6 simboli presenti sul tavolo da gioco ed attendere. In un secondo momento comparirà una ruota con, all’interno, una cinquantina di spicchi dotati di astina che inizierà a girare facendo rimbalzare una levetta sulle astine degli spicchi. Una volta che il perno si fermerà verrà indicato un simbolo e, nel caso sia lo stesso scelto dal giocatore all’inizio, questi vincerà il jackpot.

In altre versioni, la ruota della fortuna è presentato come un “bonus game” giornaliero che permette al giocatore di tentare la sorte e di vincere free spin o benefici monetari di altro genere da spendere nelle proprie scommesse.

La roulette

Non può mancare, ovviamente, la roulette, il gioco più celebre all’interno del casinò. Si deve, ovviamente, scegliere un colore, un numero ed una coppia di numeri e si attende, poi, che il computer faccia partire la ruota.

Una volta che inizierà a girare la ruota, comparirà una pallina che rimbalzerà all’interno della stessa ruota. In base a dove si ferma la pallina corrisponderà un numero ed un colore. I numeri vanno da 0 a 36 ed i colori sono rosso o nero. In base alle combinazioni scelte si potrà vincere o perdere la scommessa.

Il blackjack, i dadi, il poker

Si arriva, ora, ai tre classici del casinò. Non che la roulette sia meno importante ma, a queste tre discipline è bene dare uno spazio maggiore proprio per la loro importanza rappresentativa all’interno del mondo del casinò online.

Il blackjack è, oggigiorno, una delle discipline preferite dai gamblers online. Lo scopo del gioco è far si che la somma dei punti delle carte che abbiamo in mano sia 21. Il gioco, proprio come nella sua versione materiale, è rivolto al banco e non ci sono avversari.

Forse uno dei giochi più antichi di sempre è proprio quello dei dadi. Malgrado la sua antichità è, ancora oggi, una delle discipline preferite dai gamblers di tutto il mondo che non perdono mai occasione per mettersi in gioco e sfidare la fortuna con questo sistema di scommessa. Il regolamento è molto semplice, si lanciano i dadi e vi sono cinque combinazioni: due vincenti e tre perdenti. Se si ottiene, infatti, un 7 o un 11 si vince, se si ottiene un 2, un 3 o un 12 si perde. Tuttavia, vi sono moltissime tipologie diverse di questa disciplina.

Si giunge, dirimpetto, al poker. Questo è il gioco di carte più famoso ed esistono molte varianti allo stesso. Il più famoso è il Texas Hold’Em e prevede che i giocatori attorno al tavolo del mazziere foldino (ossia rifiutino) la giocata o puntino una somma su di una combinazione. La combinazione maggiore alla rivelazione delle carte permette a chi la possiede di vincere l’intero valore del piatto ossia l’insieme degli importi scommessi.

L. M.