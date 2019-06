LOMBARDI. MACH: ECCO IL CENTRE FOR MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN HEALTH SCIENCE

ASSESSORE CAPARINI: ‘MACH’, MODELLO DI RICERCA PER L’ECCELLENZA SANITARIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2019 – “Sviluppare terapie innovative mirate

all’allungamento e al miglioramento della qualita’ della vita, il

tutto grazie a un nuovo modello di ricerca”. Davide Caparini,

assessore regionale al Bilancio, Finanze e Semplificazione,

sintetizza cosi’, nell’ambito della conferenza stampa di

presentazione, svoltasi oggi a Palazzo Lombardia, il significato

e il valore di ‘MACH’, Centre for Multidisciplinary Research in

Health Science, dedicato alle scienze bio-mediche e concepito,

con il sostegno dell’Universita’ Statale di Milano e della

Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

“Una realta’ – aggiunge l’assessore Caparini – che, in linea con

l’eccellenza sanitaria lombarda, si propone di contribuire al

miglioramento della salute dei cittadini attraverso un metodo di

ricerca basato innanzitutto sulla collaborazione e sulle

sinergie che possono essere realizzate a livello nazionale e

internazionale”.

‘MACH’, che ha sede operativa al Policlinico di Milano, lavorera’

con i suoi ricercatori in partnership con esperti di altri

centri italiani e mondiali “mettendo al centro della sua azione

– come ricorda, infine, l’assessore Caparini – anche il ruolo

della didattica e dell’insegnamento attraverso il contributo di

competenze di altissimo livello”.