LOMBARDIA. APPROVATO ELENCO DEI FANGHI AMMISSIBILI IN AGRICOLTURA: L’ELENCO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2019 – La Giunta regionale della Lombardia, ha

approvato nell’ultima seduta, l’elenco dei fanghi ammissibili

all’utilizzo in agricoltura. La delibera, su proposta

dell’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, che ha

avuto il concerto anche dell’assessore all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha come obiettivo la

limitazione dell’uso nei campi dei fanghi provenienti da

produzioni chimiche, tessili, cosmetiche, da centrali termiche e

da rigenerazione di oli a favore della valorizzazione della

materia organica, nell’ottica di preservare le matrici

ambientali.

CATTANEO: SOLO FANGHI DI QUALITA’ – “In un’ottica di economia

circolare l’utilizzo corretto in agricoltura dei soli fanghi di

qualita’ rappresenta un’opportunita’ di recupero e valorizzazione

per il suolo di elementi nutritivi, limitando l’uso di

fertilizzanti chimici – ha chiosato l’assessore all’Ambiente

Cattaneo -. I fanghi di minore qualita’, invece, dovranno trovare

destinazioni alternative, anche grazie a innovazioni

tecnologiche, che potranno consentire il recupero sotto forma di

materia o di energia. E’ questa l’economia circolare che ci

piace, che sa trovare le destinazioni piu’ idonee ai diversi

prodotti”.

ROLFI: LEGAME FORTE TRA AGRICOLTURA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

“In Lombardia il legame tra agricoltura e ambiente e’ sempre piu’

forte – ha commentato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione

e Sistemi verdi Fabio Rolfi -. Ringrazio l’assessore Cattaneo

per l’aver preso a cuore una tematica cosi’ importante. Siamo

sempre piu’ impegnati nel limitare sostanze chimiche nei campi e

nel valorizzare la materia organica, che nei decenni ha reso

fertile la pianura padana. La sostenibilita’ ambientale – ha

concluso – e’ sempre piu’ una discriminante anche sui mercati per

i nostri prodotti agroalimentari. Le nostre aziende stanno

vincendo la sfida e la Regione Lombardia e’ al loro fianco”.

PERCORSO CONSOLIDATO – Con questa delibera la Giunta consolida

il lavoro avviato dal tavolo tematico “fanghi da depurazione”

nell’ambito dell’Osservatorio per l’Economia Circolare e la

Transizione Energetica, che vede la presenza degli operatori,

dei gestori del servizio di depurazione e delle Universita’ oltre

a promuovere presso il Governo una revisione della normativa con

l’obiettivo di aumentare la qualita’ dei fanghi e rendere piu’

sistematici i controlli, anche attraverso la formazione del

personale degli enti locali.

TEMPI DI APPLICAZIONE – Le misure stabilite dalla manovra

avranno efficacia a partire da 12 mesi dalla pubblicazione sul

BURL per consentire ai produttori di trovare destini alternativi

ai propri rifiuti. Vengono stralciati i fanghi con i codici EER

040220 (da industria tessile), 070112 (da industria chimica di

base), 070212 (da produzione gomme e plastiche), 070312 (da

produzione coloranti), 070612 (da produzione saponi, cosmetici,

etc…), 070712 (da industria chimica), 100121 (da centrali

termiche) e 191106 (da rigenerazione oli). La valutazione dei

fanghi ammissibili allo spandimento e’ stata fatta sulla base di

un documento di lavoro della Commissione UE e al fine di evitare

la possibile presenza di eventuali contaminanti non

disciplinati, e quindi non ricercati e controllati, dalla

normativa sullo spandimento in agricoltura dei fanghi.

Nell’allegato i fanghi ammissibili.