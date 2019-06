Migliore assicurazione sanitaria USA: cosa deve prevedere?

Milano, 18 giugno 2019 – Come ben sanno tutti coloro che hanno già affrontato un viaggio negli Stati Uniti, dotarsi di una polizza di assicurazione sanitaria prima della partenza, e che possa prestare le coperture durante tutto il soggiorno, costituisce un elemento fondamentale per potersi garantire le migliori serenità, e tutelarsi contro ogni forma di imprevisto.

Ma cosa bisogna sapere prima di procedere alla stipula la migliore assicurazione sanitaria USA? Quali sono le caratteristiche di questo prodotto? E quali dovresti guardare con maggiore attenzione?

Per comprenderlo, iniziamo con il rammentare che il sistema sanitario statunitense è molto diverso da quello locale. negli Stati Uniti, infatti, l’assistenza sanitaria non è per tutti, e solamente chi stipula una forma di assicurazione privata può garantirsi le migliori cure.

Proprio per questo motivo, nell’ipotesi in cui tu stia programmando un viaggio negli Stati Uniti, è fondamentale pensare a un’adeguata assicurazione sanitaria, stipulando una polizza specifica per il mercato nordamericano, che ti metta a disposizione alcune caratteristiche davvero indispensabili per poter evitare ogni pregiudizio nel momento del bisogno.

Per esempio, il nostro suggerimento è quello di fare in modo che la polizza di assicurazione preveda il pagamento diretto delle spese mediche (da quelle ospedaliere di base a quelle chirurgiche più importanti), così come la disponibilità di una consulenza medica telefonica in italiano (soprattutto se non si ha particolare dimestichezza con la lingua inglese, nella considerazione altresì che vi sono dei termini medici particolarmente specifici che anche gli esperti potrebbero non conoscere) e la traduzione della cartella clinica, con un interprete a disposizione telefonica che possa eventualmente interfacciarsi direttamente con i medici in loco.

Costituiscono altresì particolari forme di assistenza sanitaria che all’interno della polizza salute USA dovrebbero essere sempre presenti anche le opzioni di rientro sanitario i Italia, così come l’assistenza e le spese mediche in ogni ipotesi, perfino per quella di atti terroristici (che in alcune polizze costituiscono invece eventi esclusi). Valutata l’onerosità di alcune pratiche di assistenza medica negli Stati Uniti, giova pur sempre ricordare come occorra cercare di garantirsi un massimale illimitato: raggiungere onorari medici particolarmente elevati è infatti purtroppo abbastanza semplice, in caso di infortunio o malattia occorso durante il viaggio.

Infine, ricordiamo che le polizze di assistenza sanitaria per gli Stati Uniti possono essere facilmente oggetto di personalizzazione, e che dunque è possibile completare la propria copertura attraverso l’indennizzo del furto del bagaglio o quello per il ritardo aereo, e ulteriormente il rimborso delle spese per il prolungamento del soggiorno, e la protezione per ogni dispositivo elettronico portato con sé durante lo spostamento.

Consigliamo a tutti coloro i quali in questi giorni stanno pensando di partire per gli Stati Uniti, di valutare per tempo quale polizza sottoscrivere. Solamente in questo modo sarà infatti possibile vivere meglio e nel modo più sereno possibile questa straordinaria esperienza, tutelandosi da qualsiasi imprevisto che – senza una polizza di assicurazione che sia pensata appositamente per gli Stati Uniti – potrebbe pregiudicare in modo serio e grave i vantaggi che derivano da questo viaggio internazionale.

L. M.