Rho. Disinfestazioni: non solo zanzare, ma, interventi anche contro le blatte asiatiche

In aggiunta alla disinfestazione preventiva, questa settimana previste azioni di rinforzo anche in una ventina di strade per arginare la presenza degli insetti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 giugno 2019 – Il Comune di Rho ha pianificato nei prossimi giorni interventi di disinfestazione straordinaria contro le blatte asiatiche in una ventina di punti della città. A causa dell’ondata di caldo, è stata infatti rilevata una presenza significativa dell’insetto in alcune zone, che ha richiesto azioni di rinforzo aggiuntive a quelle preventive già messe in atto per prevenire la diffusione dello scarafaggio “alieno”.

La cosiddetta “blatta orientalis” negli ultimi 4-5 anni sta prolificando nel nostro territorio, dove ha trovato condizioni climatiche ideali che ne favoriscono la diffusione. L’Amministrazione comunale porta avanti ogni anno interventi di disinfestazione preventiva negli spazi pubblici, come strade ed edifici pubblici, mentre tutti gli interventi di disinfezione e disinfestazione negli edifici e terreni privati sono effettuati a cura e spese dei proprietari. La pulizia dei pozzetti stradali eseguiti da Amiacque aiuta inoltre a limitare i luoghi di riproduzione.

Fondamentale è la collaborazione di tutti i cittadini, come spiega l’assessore all’Ecologia, Gianluigi Forloni: “Differenziare è fondamentale per limitare la diffusione di topi e scarafaggi: questi animali sono attratti dai residui di cibo, per questo è determinante separare l’umido dal secco. Altrettanto importante è il corretto posizionamento dei rifiuti, rispettando orari e giorni. Gli scarafaggi utilizzano tubature e pozzetti come ricovero, ma si muovono per cercare cibo: la corretta separazione dei rifiuti fa sì che gli animali non trovino da mangiare, visto che l’umido è raccolto in appositi contenitori”.

Per i privati che rilevano il problema, è necessario intervenire chiamando aziende specializzate, in quanto gli interventi fai-da-te non sono risolutivi.

Informazioni e segnalazioni

Comune di Rho

QUIC – Sportello del Cittadino

Via De Amicis, 1

Tel. 02 93332 700

Numero verde 800.55.33.89

quic@comune.rho.mi.it

Segnalazioni on line Comuni-chiamo

https://comuni-chiamo.com o app gratuita Comuni-chiamo.

Redazione