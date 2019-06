TORNA IL 9 NOVEMBRE ‘VALTELLINA WINE TRAIL’, TRA VIGNE E BOTTI E’ PASSIONE RUNNING

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2019 – Si correra’ sabato 9 novembre, sulle

distanze di 42,21 e 12 km, il ‘Valtellina Wine Trail 2019′. La

manifestazione e’ stata presentata in Regione, alla presenza

degli assessori a Giovani e Sport, Martina Cambiaghi, e agli

Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori.

Le iscrizioni apriranno il 1° luglio e sono attesi oltre 2.500

trail runner.

UNA GARA PER TUTTI – “Abbiamo voluto ospitare la presentazione

della ‘Valtellina Wine trail’ in Regione Lombardia per sostenere

e promuovere questa importante iniziativa che coniuga sport e

valorizzazione del territorio in una delle zone piu’ belle della

Lombardia. Un evento – ha spiegato l’assessore allo Sport e

Giovani Martina Cambiaghi – rivolto a tutti, sia al mondo

dell’agonismo, sia a quello degli appassionati che si distingue

per riuscire ad attrarre runner dalle diverse nazioni,

contribuendo cosi’ a rafforzare l’immagine della Lombardia nel

mondo.

GEMELLAGGIO – Nell’ottica di creare un circuito mondiale che

leghi tra loro grandi eventi di trail running e turismo

enogastronomico, da quest’anno il Valtellina Wine Trail sara’

gemellato con la Ribera Run Experience Spagna del 14 settembre e

con la Ribera Run Experience Argentina del 14 dicembre

SINERGIA TRA LE TANTE ANIME DEL TERRITORIO – “Il successo di

questa gara, che piace e cresce anno dopo anno – ha aggiunto

Cambiaghi – e’ dovuto alla sinergia tra le diverse realta’ che la

animano, generando un circolo virtuoso tra sport, territorio,

paesaggio e i prodotti enogastronomici locali”.

“Un evento straordinario giunto alla settima edizione. Una

manifestazione – ha sottolineato l’assessore a Enti locali,

montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori – che e’ ormai

conosciuta non solo in Regione Lombardia ma in tutt’Italia e

mette in rilievo e in luce i paesaggi incantati e le bellezze

della Valtellina. Mi riferisco in particolar modo ai

terrazzamenti vitati e ai muretti a secco, primi ad essere

realizzati uno sopra l’altro con una metodologia straordinaria

ed unica frutto della fatica e del sudore dei nostri avi che,

oltre ad aiutare la qualita’ del vino prodotto, hanno il compito

di combattere il dissesto idrogeologico. Per chi non vive sul

territorio – ha concluso l’assessore – essi rappresentano un

vero e proprio monumento e noi valtellinesi ci siamo dati il

compito di preservarli e farli conoscere ai piu’ anche grazie a

manifestazioni come questa”.

Redazione