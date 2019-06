8 GUINNES DEI PRIMATI IN SELLA ALLA SUA BICI, IL 26 GIUGNO DARA’ SPETTACOLO A LAINATE

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 19 giugno 2019 – Quando la bici dà spettacolo! E’ con Alberto Limatore è proprio il caso di dirlo… Nell’ambito delle serate promosse dall’Associazione commercianti di Lainate, Distretto del Commercio, con il patrocinio del Comune di Lainate, mercoledì 26 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II sarà lui, pluricampione e detentore di una serie di primati (ultimo in ordine di tempo il Guinness dei primati 2019 ‘Most Bicycle Wheelie Hoops in 30 seconds’) a proporre un’animazione che terrà tutti con il fiato sospeso.

Limatore vanta infatti, in gare nazionali, il maggior numero di titoli nel bike trial. Campione italiano per quattordici volte e vincitore di una coppa del mondo è entrato 8 volte nel Guinnes World Records*.

Questo biker è un vero equilibrista della bici in grado di scalare 4.444 gradini con la bicicletta senza mai appoggiare il piede a terra – il suo primo Guinnes nel 1999 – o di rimanere in sella alla sua due ruote senza mai appoggiare il piede a terra, ma anche saltare a corda e palleggiare…

“Abbiamo scelto di animare il centro di Lainate in modo nuovo – spiega Rosanna Vitale neo presidente dell’Associazione commercianti di Lainate – Dopo l’inaugurazione del Pump Track ci siamo resi conto che a Lainate la passione per la bicicletta è sempre più contagiosa, tra giovani e meno giovani. Proprio per questo abbiamo deciso di proporre uno spettacolo un po’ speciale che possa conquistare il pubblico non solo della nostra città ma anche dei paesi limitrofi. E pensiamo che Alberto, con il suo medagliere di tutto rispetto sia la persona giusta. Non resta che invitare tutti a fare un salto in centro, se in bici ancora meglio! Dopo la sua performance il nostro biker si sposterà per le vie della città … a sorpresa. Non mancate!”

Ricordiamo che l’Iniziativa ‘Vivi Lainate sotto le stelle’ vuole essere una proposta ‘diffusa’, distribuita nella città e volta a valorizzare diversi angoli un po’ più defilati, ma ugualmente interessanti.

In via San Francesco sarà allestito un angolo musicale con il duo Oro puro, in via Re Umberto sarà possibile visitare un’esposizione di auto d’epoca, in via Madonna 20 TWENTY Musica amarcord. Presenti anche giostre per i più piccoli con macchinine a pedali.

Dalle 19.30 alle 23.30, durante le varie proposte di animazione, i negozi della città rimarranno aperti e sarà possibile fare shopping e vivere la città divertendosi.

*Guinness dei primati 2019: Most Bicycle Wheelie Hoops in 30 seconds

Guinness dei primati 2018:

Highest vertical drop on a bicycle onto a target (Milano)

Guinness dei primati 2016: 410 consecutive bunny hops (Verona)

Guinness dei primati 2015: 73 bunny hops in 30 secondi (Dossobuono-Vr)

Guinness dei primati 2014: 86 salti delle corda, in bicicletta, in un minuto(Lo show dei records: canale 5).

Guiness dei Primati 2013: 240 palleggi consecutivi sulla ruota posteriore della bici(Barbarano: “Monte cengia”).

Guinness dei Primati 2000: 4h. 1 Min. 15 Sec. In equilibrio sulla bicicletta senza mai appoggiare il piede a terra e senza muoversi(Conegliano, “Galà Dello Sport”).

Guinness dei Primati 1999: 4.444 gradini scalati con la bicicletta senza mai appoggiare il piede a terra (Valstagna, “Cala’ Del Sasso”).

Redazione