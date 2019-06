AL PARCO LAMBRO DEL PRIMO CAMPO ITALIANO PUBBLICO E GRATUITO DI DISC GOLF

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2019 – Sabato 22 giugno 2019 alle 10.30 un doppio appuntamento al Parco Lambro all’insegna del verde, dello sport all’aria aperta e della collaborazione tra cittadini e istituzioni. Sarà inaugurato il primo campo pubblico italiano di Disc Golf e, contestualmente, sarà firmato il Patto di Collaborazione tra Comune di Milano, Municipio 3, l’associazione IL Disc Golf e Cascina Biblioteca per prendersi cura delle aree, garantendo la piccola manutenzione del campo e animandolo con tornei e iniziative aperte a tutti.

Il Disc Golf è una disciplina sportiva che si gioca con regole molto simili a quelle del golf tradizionale ma con dischi (Frisbee) al posto delle mazze e della pallina e una cesta metallica (Basket) al posto della buca nel terreno. L’obiettivo è completare il percorso delle 12 buche (Course) con il minor numero di lanci, ogni buca si conclude facendo atterrare il disco all’interno del canestro.

La realizzazione del Disc Golf è innovativa anche dal punto di vista della sua cura e gestione: il settore verde del Comune di Milano ha dotato una parte poco utilizzata di Parco Lambro, in viale Turchia, delle 12 buche necessarie, e contemporaneamente il Municipio 3 ha sollecitato l’associazione a diventare parte attiva di un Patto di Collaborazione, lo strumento previsto dal Regolamento per la gestione dei Beni comuni, promosso dall’assessorato alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data e approvato dal Comune di Milano nel mese di maggio.

“Inauguriamo un bellissimo progetto che coniuga sport, cura del verde e socialità commenta Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data).¬ A oltre un mese dall’entrata in vigore del Regolamento dei Beni comuni stiamo registrando un significativo interesse per i patti di collaborazione, con numerose proposte che ci arrivano ormai a cadenza settimanale. Inoltre, nella gestione dei beni comuni, i municipi si stanno mostrando ottimi interlocutori e facilitatori, grazie alla loro vicinanza ai cittadini e all’attenzione al territorio. La collaborazione tra istituzioni, associazioni, cittadini, volontari e anche enti privati è indispensabile per la buona riuscita di iniziative come questa”.

“I municipi, istituzioni vicine al territorio, possono avere un ruolo importante nel sollecitare cittadini e associazioni a collaborare con il Comune per la cura del verde e dei beni comuni urbani. Il Patto del Disc Golf garantirà animazione, manutenzione e presidio nel parco da parte degli utenti stessi, uno dei modi più efficaci per promuovere la qualità del verde”, dichiara Antonella Bruzzese, assessore a Urbanistica, Verde e Spazio pubblico del Municipio.

“Il campo da Disc Golf del Parco Lambro sarà la prima esperienza italiana di percorso totalmente gratuito, pubblico e aperto alla cittadinanza che vorrà cimentarsi in questa nuova attività sportiva”, sottolinea Massimo Scarinzi, assessore allo Sport del Municipio 3.

“Grazie a questa forma di collaborazione, avremo modo di gestire quella porzione di spazio pubblico, affiancati dalle istituzioni, offrendo tutta la nostra competenza ai cittadini e alla comunità discgolfistica – dichiara Alfredo Lazzarin, fondatore dell’associazione IL Disc Golf e promotore del Patto -. L’impegno ed il supporto che abbiamo ricevuto ha permesso la realizzazione di questo ambizioso progetto, il primo in Italia, pubblico e gratuito che ci inorgoglisce. Fondamentale la partnership con Cascina Biblioteca e Fatto da Yo, che in questi anni sono sempre stati al nostro fianco. Da oggi, avremo modo di organizzare campionati italiani, eventi aziendali, corsi scolastici e eventi pubblici rivolti a tutti”.

La firma del patto di collaborazione è prevista alle 10.30 presso Cascina Biblioteca in via Casoria 50 alla presenza dell’assessore alla Partecipazione, Open Data e Cittadinanza attiva del Comune di Milano Lorenzo Lipparini, delle associazioni Il Disc Golf e Cascina Biblioteca, cooperativa che si occupa di inclusione sociale, servizi alla persona e inserimenti lavorativi, e di alcuni rappresentanti del Municipio 3. Seguirà il taglio del nastro per inaugurare il campo da Disc Golf in viale Turchia con la Presidente del Municipio 3 Caterina Antola, che ha espresso grande soddisfazione per questo momento di collaborazione, sport e cura del verde.

Redazione