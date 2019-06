Come liberarsi dalle zanzare a casa?

Milano, 19 giugno 2019- La cosa più fastidiosa di essere circondati da delle zanzare all’aperto, è avere delle zanzare all’interno della propria abitazione. In spazi ristretti, questi insetti possono diventare ancora più sprezzanti e pungere più volte.

Non solo le punture di zanzare possono dare fastidio per alcuni giorni, ma possono portare anche delle malattie se ci si trova in zone come l’Africa in vacanza.

Lo scenario migliore è quello di tenere questi insetti fuori dalla propria abitazione, e le tende antizanzare sono tra le soluzioni più veloci e migliori da utilizzare. Anche durante il periodo estivo, quando le temperature sono molto alte e l’umidità favorisce il procreare di questi insetti, solo una barriera di questo genere è in grado di tenere fuori dalla propria abitazione le zanzare.

Oltre a scegliere di installare nella propria abitazione le zanzariere, ci sono altri metodi per liberarsi di questi insetti.

Profumi che allontanano le zanzare

Bruciare candele alla citronella è uno dei metodi più veloci, per allontanare le zanzare da una zona all’aperto. Purtroppo, il loro profumo può essere troppo forte per una stanza; in particolare se al suo interno ci sono delle persone.

Per un’alternativa più naturale, è possibile riempire un bruciatore con dell’olio vettore come quello alla mandorla o di jojoba. Per rendere più buono il loro profumo, si può utilizzare qualche goccia di olio essenziale come la menta piperita, l’eucalipto e il limone.

Un’altra soluzione naturale, può essere quello di bruciare dell’olio di lavanda vicino alle finestre, alle porte o a qualsiasi apertura che porta verso l’esterno.

Trappole per zanzare

Oltre alle soluzione che tengono lontane le zanzare, è possibile anche acquistare delle trappole che catturano le zanzare.

Una delle soluzione “fai da te” può essere quella di tagliare a metà una bottiglia di plastica. Una volta pronto il recipiente, si possono sciogliere 2 cucchiai di zucchero di canna in 2 decilitri di acqua e versare il composto nella metà inferiore della bottiglia.

Una volta raffreddata l’acqua con lo zucchero, si deve mescolare il tutto con una spolverata di lievito per dolci, così che la soluzione emette anidride carbonica, e chiudere la bottiglia con del nastro adesivo con la parte superiore ribaltata verso il basso.

Questa specie di imbuto, farà scendere le mosche fino al liquido ma non gli permetterà di risalire. Poiché le zanzare sono attratte dall’anidride carbonica, voleranno verso la bottiglia e affogheranno nell’acqua una volta intrappolate.

Colpire le zanzare

Se si è veloce, si può semplicemente uccidere le zanzare con uno schiacciamosche quando le si vede ferme. Anche se le zanzare non si uccidono al primo colpo, è sicuramente un sistema per stordire qualche zanzara o addirittura ucciderla.

Questo metodo è particolarmente utile se si hanno in caso una o due zanzare, mentre è poco utile se si hanno molti insetti nella stessa stanza. Se non si ha uno schiacciamosche, un giornale arrotolato funzionerà quasi altrettanto bene.

Conclusioni

Per impedire alle zanzare di entrare nella propria abitazione, ci sono alcune semplici precauzioni:

– chiudere la porta subito dopo l’ingresso in casa, soprattutto nelle notti calde e umide;

– assicurarsi che non ci siano dei buchi nelle zanzariere delle finestre e delle porte;

– coprire bene ed ermeticamente i contenitori con all’interno dell’acqua stagnante. I sottovaso e gli innaffiatoi, sono il luogo perfetto per le uova di zanzara.

Seguendo tutte queste precauzioni, si può essere sicuri di ridurre al minimo la presenza di zanzare all’interno della propria abitazione.

L. M.