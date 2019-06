COMO. CINGHIALI, PIANO ATTIVO, PREVISTO ABBATTIMENTO DI 2.000 CAPI IN UN ANNO

ROLFI: CRITICITA’ RISOLTE, PROSEGUIAMO CON CONTENIMENTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2019 – “C’erano criticita’ e le abbiamo

superate. Abbiamo risolto il problema del foraggiamento. Questo

dimostra la nostra volonta’ concreta di gestire la fauna

selvatica in maniera efficace e sempre meno burocratica. La

caccia in selezione sta partendo in tutto il territorio

regionale”. Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale

lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, oggi

all’Utr di Como, intervenendo sul tema del contenimento del

cinghiale; all’incontro hanno partecipato il presidente del

Consiglio regionale, Alessandro Fermi e il sottosegretario con

delega ai rapporti con il Consiglio, regionale, Fabrizio Turba.

LE AZIONI PER IL CAPOLUOGO LARIANO – “Il piano di contenimento

prevede per Como l’abbattimento di 2050 cinghiali in un anno. In

questi primi giorni abbiamo gia’ raggiunto i 150 capi” ha

precisato l’assessore. “La georeferenziazione, problema

sollevato dai cacciatori, e’ una procedura imposta da Ispra per

accogliere i nostri piani di abbattimento. Abbiamo comunque

semplificato al massimo l’inserimento dei dati per soddisfare le

richieste del territorio. Il cinghiale e’ un problema per i campi

e per l’incolumita’ delle persone. Serve un approccio razionale e

non ideologico” ha aggiunto Rolfi.

VA MODIFICATO IL REGIME RISARCITORIO PER GLI AGRICOLTORI – “Per

il prossimo futuro l’impegno e’ quello di individuare nuovi

centri di lavorazione della carne nel territorio comasco per

agevolare la gestione delle carcasse e sostenere la filiera

della carne da selvaggina. Abbiamo anche chiarito che la

Provincia puo’ utilizzare i ‘selecontrollori’ nell’attivita’ di

controllo e non c’e’ alcun dubbio sulla applicabilita’ della legge

regionale” conclude Rolfi. “Va modificato a livello nazionale il

regime de minimis perche’ gli agricoltori devono essere risarciti

integralmente per i danni subiti dalla fauna selvatica e non

solo per il 30%. La fauna e’ proprieta’ dello Stato e se lo Stato

non e’ in grado di gestirla, e’ giusto che paghi. Tornero’

prossimamente a Como per monitorare l’andamento della

situazione”.