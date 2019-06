MALTEMPO LOMBARDIA. PROGRESSIVO RITORNO ALLA NORMALITA’, DANNI PER 40 MILIONI

VENERDI’ NUOVO SOPRALLUOGO PROTEZIONE CIVILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2019 – “I Comuni hanno fatto il loro dovere

durante le fasi dell’emergenza, insieme al volontariato di

Protezione civile liberando cantine, campi da calcio, strade e

cimiteri. Oggi scade il tempo per raccogliere le schede dei

danni. Stasera avremo la cifra precisa, ma gia’ ora ipotizziamo

che il valore approssimativo non sia inferiore ai 40 milioni di

euro”. Lo dichiara l’assessore al Territorio e Protezione civile

della Regione Lombardia Pietro Foroni, in merito alle

conseguenze dell’ondata di maltempo che ha colpito nei giorni

scorsi la parte settentrionale del territorio regionale.

“La Regione – continua l’assessore – sta intanto procedendo con

la relazione da inviare al dipartimento di Protezione civile e

venerdi’ ci sara’ un nuovo sopralluogo di verifica da parte dei

tecnici nei luoghi interessati”.

INTERVENTI SUBITO AVVIATI SULLE SOMME URGENZE – “Per tornare

alla normalita’ si e’ gia’ intervenuti sulle situazioni piu’

critiche attraverso le somme urgenze e occorrera’ ancora circa un

mese – fa sapere Foroni -. Seguira’ un piano di interventi piu’

cospicui, che verra’ attutato non appena avremo lo ‘stato di

emergenza’, intervenendo sul pericolo residuo o laddove, ad

esempio, siano stati scalzati degli argini. Per realizzare le

opere piu’ importanti servira’ dunque piu’ tempo, ma, una volta

approvato il piano, in pochi mesi anch’esse saranno ultimate”.

LE TRE SITUAZIONI ANCORA CRITICHE – Permangono critiche solo

alcune situazioni: in Valsassina e Valvarrone, in provincia di

Lecco, nel Comune di Premana, restano evacuate 50 persone e in

quello di Primaluna sono terminate le operazioni dei volontari

di Citta’ Metropolitana; il bybass del Gallivaggio, ancora

inutilizzabile ma strategico nel caso di riattivazione della

frana del Ruinon, in provincia di Sondrio; la Bassa Valcamonica

in provincia di Brescia.

Questi i tre punti sensibili, a una settimana dal maltempo che

ha flagellato la Lombardia provocando danni e distruzione in

quattro province.

Lo evidenzia la Sala operativa della Protezione civile della

Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore

Foroni.

REGIONE SEMPRE PRONTA NEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA – E’ iniziata

la stagione dei temporali, la cui intensita’, soprattutto negli

ultimi anni, e’ sempre piu’ difficile da predire. La Regione,

attraverso la Sala operativa, e’ sempre focalizzata sugli avvisi

di criticita’, cosi’ come i Comuni che, una volta allertati, sanno

come intervenire, non appena ricevono gli allarmi, disponendo di

forze sia interne che esterne, come le colonne mobili

provinciali.

“I nostri 24.000 volontari di Protezione civile – ha garantito

l’assessore – sono sufficienti a garantire simultaneita’

immediata in caso di eventi calamitosi di qualsiasi tipo”.

