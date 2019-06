RICONOSCIMENTO UNESCO FIUME PO, PRESIDENTE FONTANA: PATRIMONIO NATURALE DA SALVAGUARDARE, STRATEGICO PER LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2019 – “Un giusto riconoscimento per l’intero

Paese e piu’ specificatamente per la Lombardia. Un patrimonio

naturale, quello del fiume Po, da salvaguardare, che riveste

un’importanza eccezionale e strategica per diversi settori della

nostra regione: l’ambiente, il turismo, l’agricoltura. Esprimo,

dunque, grande soddisfazione per una decisione giusta e

meritata”. Cosi’ Attilio Fontana, presidente della Regione

Lombardia, commenta la scelta del Consiglio internazionale del

Programma Mab (Man and biosphere) dell’Unesco di proclamare due

nuovi siti italiani riserve mondiali Unesco: la riserva “Po

Grande” e le Alpi Giulie.

ASSESSORE CATTANEO, ORGOGLIOSI DEL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO –

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. In Regione Lombardia

– chiosa l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo –

abbiamo avviato in maniera sistematica un’azione di tutela della

natura e della biodiversita’ anche nell’area del Fiume Po in cui

sono presenti siti di Natura 2000, Zone di protezione speciale,

riserve naturali e zone speciali di conservazione. Da sempre –

conclude Cattaneo – collaboriamo con Piemonte, Emilia Romagna e

Veneto per preservare la biodiversita’ in questa area, in

un’ottica di sviluppo sostenibile”.

Redazione