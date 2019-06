Tende a vela avvolgibili: quali sono le caratteristiche?

Milano, 19 giugno 2019 – Con l’arrivo dell’estate sono sempre di più le abitazioni dove la temperatura diventa poco sopportabile a causa di una non adeguata protezione. Installare una tenda, è sicuramente una delle soluzioni migliori per chi vuole proteggersi dal caldo. Vediamo le caratteristiche delle tende a vela avvolgibili.

Le classiche tende a vela sono il sistema più tradizionale, per chi ha l’esigenza di creare una zona d’ombra dove trovare riparo dal sole e allo stesso tempo arredare con stile il proprio balcone. Questo sistema ha un piccolo difetto, viene fissato mediante ganci o pali e quindi non può essere rimosso con molta facilità. Se si cerca una soluzione che offre anche la possibilità di essere ritirata, allora è il caso di scegliere le tende a vela avvolgibili.

Queste varianti delle classiche tende a vela, mediante un motore elettrico o una manovella hanno la possibilità di chiudersi su un perno centrale. In questo modo, si ha anche la possibilità di prendere il sole o di ridurre la zona d’ombra creata dalla tenda a vela. In particolare nelle mezze stagioni, dove il sole è l’ideale per scaldare gli ambienti casalinghi in maniera naturale, le vele avvolgibili sono una soluzione più che ideale.

Il vantaggio di questo sistema, è che si può ottenere lo stesso effetto delle tradizionali tende da sole; ma con il vantaggio di una migliore resistenza alle correnti d’aria e all’usura causata dagli agenti atmosferici.

Design e tende a vela avvolgibili

A differenza dalle tradizionali tende a vela, le versioni avvolgibili – che è bene ricordare si avvolgono su un perno centrale – possono avere delle dimensioni maggiori e forme differenti dal classico triangolo o quadrato.

Rombi, rettangoli, quadrati e triangoli singoli o doppi sono le forme più utilizzate dagli installatori di tende. Con della fantasia e una buona dose di esperienza è possibile creare delle soluzioni che creano zone d’ombra e allo stesso tempo arredano. La possibilità di unire teli di diversi colori, così come succede con le tende a vela tradizionali, permette di sperimentare soluzioni moderne ma allo stesso tempo ben inseriti nei colori presenti. Difficilmente, si avranno dei problemi nel riuscire ad abbinare i colori della tenda con quelli dell’abitazione dove andrà inserita.

Tende da sole e detrazioni fiscali 2019

Così come è successo nel 2018, lo stato italiano anche nel 2019 ha concretizzato un’agevolazione fiscale sull’installazione o la sostituzione di tende da sole. Per beneficiare di uno sconto, che può arrivare anche al 50% dell’importo speso, è bene che le tende abbiano alcuni requisiti.

– Le tende devono essere mobili. Nel caso si decida di installare una tenda fissa – quindi che non si può ritirare – non si potrà beneficiare dei bonus messi a disposizione.

– La loro installazione, deve essere eseguita a protezione di superfici vetrate. Se sono posizionate in una zona esente delle vetrate, lo sgravo fiscale non può essere applicato.

– Le tende devono rispettare le leggi inerenti la sicurezza e l’efficienza energetica.

Se si ha intenzione di acquistare una tenda a vela avvolgibile – e di fare richiesta della detrazione fiscale 2019 – è bene prima verificare se il modello che si intende montare offre il diritto ad averlo. In alcuni casi, si potrebbe avere una brutta sorpresa e non beneficiare di nessuna detrazione per mancanza di soddisfazione dei requisiti richiesti.

L. M.