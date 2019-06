Anche Buccinasco aderisce alla Festa della Musica… ma, senza vetro e lattine

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (20 giugno 2019) – Tutto pronto per la Festa della Musica di Buccinasco in programma domani sera (21 giugno) e sabato (22 giugno) dal pomeriggio fino a tarda sera.

Come ormai da tradizione, al Parco Spina Azzurra durante la manifestazione di sabato saranno presenti diversi food truck, furgonicini Ape car adattati a ristoranti itineranti insieme ai migliori birrifici artigianali milanesi. Per l’occasione, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, il sindaco Rino Pruiti ha firmato un’ordinanza che vieta la somministrazione e vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande durante tutta durata della manifestazione.

Venerdì 21 e sabato 22 giugno, quindi, tutti gli esercizi commerciali di Buccinasco non dovranno vendere e servire le bevande in contenitori di vetro/lattine.

Si ritiene necessario, infatti, “prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o in latta al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti”.

“La Festa della Musica di Buccinasco – spiega il sindaco Rino Pruiti – è uno degli eventi più attesi dell’anno in tutto il territorio. Quest’anno in particolare, con il tema ‘Musica fuori centro’ e l’impegno intenso dell’associazione BuccinascoGiovane, degli assessorati alla Cultura e alle Politiche giovanili e degli uffici comunali, avremo un’edizione ancora più ricca e speciale. Invitiamo tutti i cittadini, i giovani, le famiglie e gli amanti della musica a partecipare, uscire di casa anche per gli eventi del venerdì sera nel proprio quartiere. Con il divieto di utilizzo di vetro e lattine, vogliamo tutelare tutti i cittadini, mi raccomando divertiamoci in modo sano”.

