IOVADOALMUSEO. LUOGHI STATALI APERTI GRATUITAMENTE NEL PROSSIMO WEEKEND

#IoVadoAlMuseo è un’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali che prevede 20 giorni di ingressi gratuiti nell’anno solare in tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali.

Scopri qui, in quale luogo della cultura puoi entrare gratuitamente

denominazione

comune

Provincia

VENERDI’ 21 GIUGNO 2019

Museo archeologico nazionale delle Marche

Ancona

AN

Museo archeologico statale di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno

AP

Castello Piccolomini – Collezione Torlonia e Museo d’Arte Sacra della Marsica

Celano

AQ

MUNDA – Museo nazionale d’Abruzzo

L’Aquila

AQ

Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Sulmona

AQ

Museo sannitico

Campobasso

CB

Museo Palazzo Pistilli

Campobasso

CB

Castello di Capua

Gambatesa

CB

Museo della città e del territorio – Sepino

Sepino

CB

Reggia di Caserta – Palazzo Reale

Caserta

CE

Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese

Caserta

CE

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo

Santa Maria Capua Vetere

CE

Anfiteatro campano

Santa Maria Capua Vetere

CE

Museo archeologico nazionale “La Civitella”

Chieti

CH

Museo archeologico nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj

Chieti

CH

Museo dell’Opificio delle Pietre Dure

Firenze

FI

Galleria nazionale di Palazzo Spinola

Genova

GE

Museo Palazzo Reale di Genova

Genova

GE

Museo nazionale del Paleolitico di Isernia

Isernia

IS

Museo archeologico Santa Maria delle Monache

Isernia

IS

Santuario italico

Pietrabbondante

IS

Museo archeologico di Venafro

Venafro

IS

Museo nazionale di Castello Pandone

Venafro

IS

Museo archeologico nazionale di Metaponto

Bernalda

MT

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”

Matera

MT

Museo archeologico nazionale della Siritide

Policoro

MT

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei

Bacoli

NA

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle terme di Baia

Bacoli

NA

Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana

Napoli

NA

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma

Pozzuoli

NA

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide

Pozzuoli

NA

Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio

Pescara

PE

Complesso monumentale della Pilotta – Biblioteca Palatina di Parma

Parma

PR

Complesso monumentale della Pilotta – Galleria nazionale di Parma

Parma

PR

Complesso monumentale della Pilotta – Museo archeologico nazionale di Parma

Parma

PR

Complesso monumentale della Pilotta – Teatro Farnese

Parma

PR

Teatro romano di Grumento Nova

Grumento Nova

PZ

Museo archeologico nazionale del melfese “Massimo Pallottino”

Melfi

PZ

Museo archeologico nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu”

Potenza

PZ

Museo archeologico nazionale di Venosa

Venosa

PZ

Parco archeologico dell’Appia antica – Villa dei Quintili e S. Maria Nova

Roma

RM

Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella

Roma

RM

Museo archeologico nazionale di Campli

Campli

TE

Museo nazionale Collezione Salce

Treviso

TV

SABATO 22 GIUGNO 2019

Museo di San Marco

Firenze

FI

Museo nazionale etrusco e necropoli di Chiusi

Chiusi

SI

Necropoli di Poggio Renzo

Chiusi

SI

Museo nazionale di archeologia del mare

Caorle

VE

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro

Venezia

VE

Gallerie dell’Accademia

Venezia

VE

Museo archeologico nazionale di Venezia

Venezia

VE

Museo d’arte orientale

Venezia

VE

Museo di Palazzo Grimani

Venezia

VE

DOMENICA 23 GIUGNO 2019

Museo Palazzo Pistilli

Campobasso

CB

Museo sannitico

Campobasso

CB

Castello di Civitacampomarano

Civitacampomarano

CB

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium

Borgia

CZ

Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi

Firenze

FI

Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli

Firenze

FI

Museo nazionale di San Matteo

Pisa

PI

Palazzo Carignano

Torino

TO

Villa della Regina

Torino

TO

Fonte dati: www.iovadoalmuseo.it