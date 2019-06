LOMBARDIA. GARE D’APPALTO, TUTTI I FORNITORI DELLA REGIONE DOVRANNO ADERIRE AL NUOVO PATTO DI INTEGRITA’

ASSESSORE CAPARINI: UN PASSO DECISIVO NELLA LOTTA A CORRUZIONE

DOVRA’ ESSERE ACCETTATO ANCHE PER AFFIDAMENTI SOTTO 40.000 EURO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2019 – Lealta’, trasparenza e correttezza,

oltre all’impegno a non offrire, accettare o chiedere somme di

denaro o altre ricompense, vantaggi e benefici.

Sono gli impegni che devono assumersi i partecipanti alle gare

di Regione Lombardia e inseriti nel nuovo Patto di Integrita’

approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al

Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini.

Il ‘Patto’, entrato immediatamente in vigore, prosegue il

percorso di Regione Lombardia per l’estensione della massima

trasparenza ai procedimenti delle sue gare d’appalto e dovra’

essere sottoscritto da tutti i fornitori di beni e servizi che

intendano partecipare alle gare d’appalto, pena l’esclusione.

RISPETTO DELLE REGOLE – “E’ un accordo con gli operatori

economici – spiega il presidente di Regione Lombardia Attilio

Fontana – che vincola i contraenti al rispetto di regole di

condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni

corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati”.

“Comportamenti – prosegue il presidente – che dovranno essere

improntati ai principi di lealta’, trasparenza e correttezza,

nonche’ l’espresso impegno, in funzione di prevenzione

amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,

vantaggio o beneficio indebito”.

LOTTA ALLA CORRUZIONE – “Con il nuovo Patto di Integrita’ –

commenta l’assessore Caparini – abbiamo compiuto un passo

decisivo nella lotta alla corruzione, e dato uno strumento

indispensabile a Regione Lombardia per la correttezza e la

trasparenza di tutte le gare d’appalto”.

L’accettazione del Patto di integrita’ costituisce condizione di

ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure

negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000

euro, nonche’ per l’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico.

Di conseguenza, una copia del Patto di Integrita’, sottoscritta

per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore

economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione

amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento

o dell’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i

consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda

tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o

consorzio.

Il sottoscrittore dovra’ rispettare i contenuti del Patto di

Integrita’ anche nei contratti stipulati con i subcontraenti,

ovvero subappaltatori.

COSA STABILISCE IL ‘PATTO’ – “Chi sottoscrive il nostro ‘Patto’

– entra nel merito l’assessore Caparini – si impegna a non

perseguire condotte finalizzate ad alterare le procedure di

aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non

ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini

dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non

corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi

compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o

altre utilita’ al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione

del contratto”.

Inoltre, il sottoscrittore si impegna a rendere, per quanto di

propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente

l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche

potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella

procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare

qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

Il Patto di Integrita’ ha efficacia dal momento della

presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti

di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione

dei contratti aggiudicati.

CHI NON RISPETTA LE REGOLE VIENE ESCLUSO – “La violazione da

parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che

di aggiudicatario, di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal

Patto di Integrita’ – rimarca l’assessore Caparini – comporta

l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della

cauzione provvisoria”.

Qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase

successiva all’aggiudicazione e durante l’esecuzione

contrattuale, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore

del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o la

risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.

1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e

l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. E’ fatto

salvo il diritto al risarcimento del danno a favore di Regione

Lombardia.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza di Regione Lombardia, laddove ritenga sussistano gli

estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorita’ giudiziaria o

ad altra Autorita’ che a quella abbia obbligo di riferirne.

Redazione