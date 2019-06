PERIFERIE, 800 CONCERTI PER BORGHI E QUARTIERI DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2019 – 45 concerti ad ingresso gratuito eseguiti da 430 musicisti e cantanti in 37 luoghi della periferia milanese (corti, chiese, ville storiche, cascine) sono i numeri del sostanzioso programma di Borghi e Quartieri in concerto – Concerti in Periferia 2019, avviato lo scorso 11 maggio.

Giunta all’11ª edizione, la Rassegna è promossa da Consulta Periferie Milano con Il Clavicembalo Verde e Fondazione Milano Policroma. «E’ nata per far conoscere e dare cittadinanza a luoghi sostanzialmente sconosciuti dei borghi e quartieri periferici di Milano – evidenzia Walter Cherubini, portavoce di Consulta Periferie Milano – e, dato importante, è condivisa da sessanta enti ed associazioni».

In questo fine settimana di giugno, la conclusione con i concerti a Figino, Gratosoglio e Quarto Oggiaro-Vialba. In particolare, Sabato 22 alle ore 18.15 avrà luogo la Maratona violinistica condotta dal M° Giovanni Mantovani nella splendida cornice di Villa Scheibler in Via Felice Orsini 21 in quel di Quarto Oggiato-Vialba. Domenica 23, invece, sarà la volta del Concerto del Coro della Corte che alle ore 16.30 avrà luogo nella Chiesa Maria Madre della Chiesa di Via Saponaro 28 a Gratosoglio, mentre alle ore 21 il Quartetto d’Archi dell’Associazione Il Clavicembalo Verde chiuderà la rassegna nella Cascina agricola del XIV° secolo in Via F.lli Zanzottera 4 nel borgo di Figino.

Ma i concerti non si concludono qui. «Infatti, con la Rassegna Per Nutrire l’Anima ed il Progetto “CoriMilano per le Periferie” – conclude Angelo Mantovani, presidente de Il Clavicembalo Verde – anche nel 2019 sono cento i concerti in programma, anche grazie alla disponibilità di 40 Cori amatoriali». Per un totale, in questi anni, di oltre 800 concerti ad ingresso gratuito. E la musica continua insieme ad un più ampio impegno per le nostre periferie, da conoscere, apprezzare e sostenere.

Borghi e Quartieri in concerto – Concerti in Periferia 2019

Sabato 22 giugno 2019 – ore 18.15

Maratona violinistica a cura del M° Giovanni Mantovani

Villa Scheibler, Via Felice Orsini 21 – QUARTO OGGIARO-VIALBA

Domenica 23 giugno – ore 16.30

Concerto del Coro della Corte

Chiesa Maria Madre della Chiesa, Via Saponaro 28 – GRATOSOGLIO

Domenica 23 giugno 2019 – ore 21

Concerto per Quartetto d’Archi de Il Ciavicembalo Verde

Cascina agricola del XIV secolo, Via F.lli Zanzottera 4 – FIGINO

Redazione