Rho. Consulta delle Frazioni e dei Quartieri: in campo contro il degrado

A fianco dell’Amministrazione comunale per una città più pulita

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 20 giugno 2019 – La Consulta delle Frazioni e dei Quartieri di Rho si mobilita al fianco dell’Amministrazione comunale per combattere il degrado e avere una città più pulita.

“Dai dati in nostro possesso” dice Marcello Caenazzo, presidente della Consulta, “risulta che Rho è nel complesso una città virtuosa. Siamo tra i primi comuni d’Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata e questo sta a dimostrare che i cittadini rhodensi sono cittadini esemplari e che, sia l’amministrazione che la società ASER, svolgono puntualmente il proprio compito. Anche la app “Comuni-Chiamo” sta dando risultati positivi e riteniamo utile pubblicizzarla in modo da renderla sempre più efficace ed efficiente. Purtroppo è sotto gli occhi di tutti che un manipolo di incivili rende difficile avere una città pulita”.

“Noi” prosegue Caenazzo “intendiamo mantenere l’impegno preso con la città e rispondere al compito che ci è stato affidato. La Consulta è nata per accelerare il dialogo tra la città e l’amministrazione ed è proprio ciò che faremo”.

“Ho incontrato i rappresentanti della Consulta che mi hanno manifestato il loro dispiacere per i numerosi comportamenti incivili in città – commenta il Sindaco Pietro Romano – La maggioranza dei cittadini è penalizzata da poche persone maleducate e poco curanti dell’ambiente che le circonda. Interveniamo regolarmente per porre un limite alle discariche abusive, ai conferimenti non corretti e alla pulizia in generale della città, grazie a una task force composta da Ufficio Ecologia e Polizia Locale del Comune di Rho e dal personale di A.Se.R., Azienda Servizi del Rhodense S.p.A. Adesso potremo contare anche sulla Consulta e sui cittadini che vorranno rendersi parte attiva per affrontare in modo capillare questa problematica, che danneggia tutti noi”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici e Rapporti con le frazioni Maria Rita Vergani afferma: ” Abbiamo aumentato i controlli sul territorio con l’attivazione di nuove telecamere sia nei luoghi più sensibili della città, come il centro, che nei cimiteri. In questo modo vogliamo aumentare la sicurezza e vigilare sulle situazioni più critiche”.

“Soprattutto” conclude il presidente della Consulta “chiediamo aiuto a tutta la cittadinanza. Chiediamo che la città si mobiliti insieme a noi ed alla nascente rete di vicinato “Rho Si-Cura” per individuare con foto, filmati e segnalazioni questi incivili che sporcano la nostra città e che ci costringono anche a pagare cifre consistenti che potrebbero essere usate per cose più utili. Invitiamo pertanto tutti i cittadini che hanno a cuore la nostra città a visitare la nostra pagina Facebook “Consulta dei quartieri e delle frazioni di Rho” e unirsi alla rete di vicinato. La città è di tutti, e tutti meritano una città pulita”.