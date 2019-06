Lecco. Assegnate le deleghe ai Consiglieri provinciali

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 14 giugno 2019 – Oggi il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha firmato i decreti per il conferimento delle deleghe ai Consiglieri provinciali.

Ai sensi dell’articolo 1 comma 66 della legge 56/2014 (legge Delrio) e dello Statuto della Provincia di Lecco il Presidente ha ritenuto opportuno affidare ai Consiglieri provinciali individuati specifiche deleghe in determinate materie, per dare continuità all’azione amministrativa, garantirne il buon andamento e coadiuvare il Presidente nell’attività di gestione della Provincia.

Inoltre il Presidente Usuelli ha provveduto a nominare il Consigliere Bruno Crippa Vice Presidente Vicario della Provincia di Lecco.

“Il mandato amministrativo che mi è stato affidato con le elezioni dello scorso 31 ottobre – spiega il Presidente Usuelli – affonda le sue radici in una condivisione territoriale, nello spirito della Casa dei Comuni e in un’ottica pienamente istituzionale. Alla luce del ruolo di ente di secondo livello delle Province è necessario continuare a presidiare il territorio in una logica condivisa, con un diffuso e trasversale senso di servizio civico e amministrativo volto alla gestione della Provincia di Lecco in un approccio il più possibile collegiale. Sulla scorta della positiva esperienza di questi mesi con il precedente Consiglio provinciale, intendo continuare a favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità del nuovo Consiglio nell’azione amministrativa, ferma restando la pluralità delle sensibilità politiche, per distribuire e svolgere al meglio il tanto lavoro che ci aspetta. Intendo valorizzare la Conferenza dei Capigruppo come sede di confronto, valutazione e verifica del lavoro svolto, sempre con l’obiettivo primario di una maggiore collaborazione, nell’interesse esclusivo e preminente dei cittadini della provincia di Lecco”.

Bruno Crippa (Vice Presidente): “Pianificazione territoriale – Rapporti con gli enti Parco”

Fiorenza Albani: “Rapporti con Consorzio Villa Greppi – Rapporti con Lariofiere”

Irene Alfaroli: “Pari opportunità – Turismo – Villa Monastero – Cultura e Beni culturali”

Matteo Manzoni: “Polizia provinciale”

Agnese Massaro: “Tpl (Trasporto pubblico locale) – Rapporti con Apaf (Agenzia provinciale attività formative) – Rapporti con UniverLecco – Progetti europei”

Mattia Micheli: “Viabilità – Rapporti Anas ed enti competenti”

Marco Passoni: “Edilizia scolastica”

Felice Rocca: “Istruzione – Formazione professionale – Cst (Centro servizi territoriale)”

Giuseppe Scaccabarozzi: “Bilancio – Centro impiego”

Stefano Simonetti: “Ambiente – Rapporti con Autorità di Bacino”

Elena Zambetti: “Protezione civile – Rapporti con Comunità di Lavoro Regio Insubrica”

Rimangono in capo al Presidente Usuelli le seguenti deleghe:

Rapporti istituzionali

Personale

Rapporti con Fondazione Lavello

Cal (Consiglio Autonomie locali)

Patrimonio immobiliare

Nuova Lecco-Bergamo, in collaborazione con i Consiglieri provinciali Agnese Massaro, Mattia Micheli e Stefano Simonetti