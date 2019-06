Patrono di Monza. Festa di San Giovanni: fuochi d’artificio al parco: il programma

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 21 giugno 2019 – L’attesissimo spettacolo pirotecnico della Festa di San Giovanni, introduce la suggestione e la grande emozione di una narrazione fatta di fuochi e musica.

Lo spettacolo, «Notte italiana», sarà un vero e proprio viaggio nei sentimenti e nelle emozioni, un racconto da vivere con gli occhi e con il cuore per circa venti minuti, che si snoderà in cinque quadri pirotecnici dal ritmo sostenuto e sempre in crescendo, dedicati all’amore, al mare, all’arte e alla storia, al paesaggio e all’orgoglio italiano.

Programma musicale

Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni

Figlia del cielo lii e Wild Side di Roberto Cacciapaglia

That’s amore di Harry Warren e Jack Brooks

Mambo Italiano di Bob Merrill,

La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il west e On earth as it is in Heaven di Ennio Morricone

Caruso di Lucio Dalla

Hoppipolla di Sigur Ros

Lakme, act. 1: Flower duet di Léo Delibes

Libiamo Ne’ Lieti Calici – La Traviata di Giuseppe Verdi

Colors Of Love di Thomas Bergensen

Il proprio fine di J.S.Bach

volare di Domenico Modugno,

Voyage of Dream di Audiomachine.

Accessi e uscite

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza il Comune ha predisposto le misure previste dalla circolare 6/2017 del Ministero dell’Interno e dalla Direttiva dell’1/8/2017 e condivise dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sulla Pubblica Sicurezza.

Dalle ore 18:00 il viale Cavriga nel tratto compreso tra vialel dei Tigli fino a venti metri prima l’uscita della Porta di Villasanta è chiuso al traffico dei veicoli.

Si può raggiungere l’area dello spettacolo percorrendo viale Cavriga, viale Mirabello, viale Vedano.

L’area dello spettacolo sarà delimitata e l’accesso, attraverso appositi varchi di controllo, sarà possibile dalle ore 18.00.

Gli accessi e le uscite del Parco sono così disciplinate:

Porta pedonale Vedano viale Cesare Battisti e Porta pedonale Vedano via Villa chiusura ore 18.

Porta Monza, Porta Villasanta e Porta Vedano aperte fino al completo deflusso degli spettatori al termine dello spettacolo.

Porta Vedano Montagnetta aperta esclusivamente per mezzi autorizzati disabili fino al loro completo deflusso al termine dello spettacolo.

Tutte le altre porte e ingressi del Parco chiusura ordinaria ore 21.30.

Le strade illuminate per il deflusso del pubblico sono: viale Cavriga, viale Mirabello, viale Vedano, viale dell’Ippodromo (il tratto dall’area spettatori a viale Cavriga).

Al termine dello spettacolo, per l’uscita si potranno utilizzare esclusivamente Porta Monza, Porta Villasanta, Porta Vedano.

Le uscite saranno raggiungibili solo attraverso i percorsi illuminati: viale Cavriga, viale Mirabello, viale Vedano, viale dell’Ippodromo (il tratto dall’area spettatori a viale Cavriga).

Parcheggi

Sono predisposti:

parcheggio Porta Monza (1200 posti)

parcheggio Ospedale (650 posti)

parcheggio per auto disabili con contrassegno: piazzale Villa Mirabellino e piazzale Cascina Fontana (sede del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza).

parcheggio per biciclette realizzato presso il piazzale dietro il bar Cavriga.

E’ vietato di depositare le biciclette in altri luoghi.

È vietato portare biciclette, anche se a mano, nell’area spettacolo.

Le biciclette potranno essere depositate esclusivamente presso il parcheggio realizzato nel piazzale dietro il bar Cavriga.

E’ assolutamente vietata la sosta di moto e motocicli nel Parco di Monza, particolarmente in prossimità delle uscite di Porta Monza e Porta Villasanta e Porta Vedano. Moto e motocicli in sosta vietata saranno rimossi.

Accesso per i disabili

E’ stata predisposta un’area riservata ai disabili sulla destra del fronte fuochi.

Entrata/Uscita automobili disabili (munite di contrassegno) da Vedano Montagnetta lungo viale Mirabellino, fino ai parcheggi riservati di Cascina Fontana (sede del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza) e Villa Mirabellino.

Bagni chimici

All’interno dell’area dello spettacolo, lato viale Mirabello e lato viale dell’Ippodromo.

In caso di maltempo, lo spettacolo pirotecnico è rinviato al giorno successivo, martedì 25 giugno

Aperture e costi

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza il Comune ha predisposto le misure previste dalla circolare 6/2017 del Ministero dell’Interno e dalla Direttiva dell’1/8/2017 e condivise dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sulla Pubblica Sicurezza.

Dalle ore 18:00 il viale Cavriga nel tratto compreso tra vialel dei Tigli fino a venti metri prima l’uscita della Porta di Villasanta è chiuso al traffico dei veicoli.

Si può raggiungere l’area dello spettacolo percorrendo viale Cavriga, viale Mirabello, viale Vedano.

L’area dello spettacolo sarà delimitata e l’accesso, attraverso appositi varchi di controllo, sarà possibile dalle ore 18.00.

Gli accessi e le uscite del Parco sono così disciplinate:

Porta pedonale Vedano viale Cesare Battisti e Porta pedonale Vedano via Villa chiusura ore 18.

Porta Monza, Porta Villasanta e Porta Vedano aperte fino al completo deflusso degli spettatori al termine dello spettacolo.

Porta Vedano Montagnetta aperta esclusivamente per mezzi autorizzati disabili fino al loro completo deflusso al termine dello spettacolo.

Tutte le altre porte e ingressi del Parco chiusura ordinaria ore 21.30.

Le strade illuminate per il deflusso del pubblico sono: viale Cavriga, viale Mirabello, viale Vedano, viale dell’Ippodromo (il tratto dall’area spettatori a viale Cavriga).

Al termine dello spettacolo, per l’uscita si potranno utilizzare esclusivamente Porta Monza, Porta Villasanta, Porta Vedano.

Le uscite saranno raggiungibili solo attraverso i percorsi illuminati: viale Cavriga, viale Mirabello, viale Vedano, viale dell’Ippodromo (il tratto dall’area spettatori a viale Cavriga).

PARCHEGGI:

• Parcheggio Porta Monza (1200 posti).

• Parcheggio Ospedale (650 posti).

• Parcheggio per auto disabili con contrassegno: piazzale Villa Mirabellino e piazzale Cascina Fontana (sede del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza).

• Parcheggio per biciclette realizzato presso il piazzale dietro il bar Cavriga.

• È vietato portare biciclette, anche se a mano, nell’area spettacolo; le biciclette potranno essere depositate esclusivamente presso il parcheggio realizzato nel piazzale dietro il bar Cavriga.

• E’ fatto divieto di depositare le bicilette in altri siti.

• Si ricorda che è assolutamente vietata la sosta di moto e motocicli nel Parco di Monza, particolarmente in prossimità delle uscite di Porta Monza e Porta Villasanta e Porta Vedano; moto e motocicli in sosta vietata saranno rimossi.

DISABILI:

• Area riservata disabili a destra del fronte fuochi.

• Entrata/Uscita automobili disabili (munite di contrassegno) da Vedano Montagnetta lungo viale Mirabellino, fino al parcheggi riservati di Cascina Fontana (sede del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza) e Villa Mirabellino.

BAGNI CHIMICI:

• All’interno dell’area dello spettacolo, lato viale Mirabello e lato viale dell’Ippodromo.

ALTRE DISPOSIZIONI IMPORTANTI:

• È vietato agli spettatori introdurre nell’area dello spettacolo, fare uso e consumare sul posto ogni genere di bevanda contenuta in recipienti di vetro o in contenitori di materiale metallico o in bottiglie di plastica fatta eccezione per bottiglie di plastica senza tappo;

• È vietato agli spettatori introdurre qualsiasi materiale che possa recare danni al patrimonio arboreo, al suolo e al sottosuolo nell’area della manifestazione;

• È vietato agli spettatori introdurre oggetti pericolosi e atti a offendere.