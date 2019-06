SICUREZZA, DE CORATO: SOLIDARIETA’ AD AGENTI POLIZIA LOCALE AGGREDITI A ROZZANO/MI

(mi-lorenteggio,com) Milano, 21 giugno 2019. L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato esprime

solidarieta’ ai due agenti di Polizia locale del Comando di

Rozzano (MI) aggrediti oggi.



OPERARE IN STRADA SEMPRE PIU’ DIFFICILE – “Mentre i due vigili

procedevano con l’arresto in via Albarelle a Milano –

ricostruisce De Corato – sono stati circondati e aggrediti da

rom provenienti dal campo di Milano Chiesa Rossa”. “Operare oggi

in strada diventa sempre piu’ pericoloso – e’ la considerazione

dell’assessore -. Un semplice posto di blocco puo’ trasformarsi

in una tragedia, come accaduto nella Bergamasca all’appuntato

scelto dei carabinieri Emanuele Anzini. Ringrazio la Polizia

locale e le Forze dell’ordine per il costante e continuo lavoro

a difesa dei cittadini”.



Redazione