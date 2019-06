Slot machine: come le piattaforme online hanno rivoluzionato il mondo del gioco

Milano, 21 giugno 2019 – Il progresso tecnologico, in particolare per quanto riguarda l’universo digitale e internet, è stato protagonista di numerosi cambiamenti che hanno finito con il modificare gusti e abitudini della gente. Basti pensare all’enorme diffusione di smartphone e dispositivi mobili e alle connessioni internet sempre più veloci e stabili.

La trasformazione dell’ecosistema digitale ha interessato di fatto tutti i settori dell’economia, tra cui il gioco d’azzardo, che dai casinò alle sale da gioco, ha visto trasferirsi sul web gran parte del suo business. Oggi, infatti, su internet esistono centinaia di migliaia di portali che offrono giochi d’azzardo online, in cui i principali divertimenti dei casinò sono fedelmente riprodotti in versione digitale. Questa trasformazione è stata molto apprezzata dal pubblico, di seguito analizzeremo il perché, prendendo spunto dalle slot machine, uno dei giochi più amati in assoluto dagli appassionati di azzardo.

L’evoluzione delle slot

Sono molto lontani i tempi in cui per giocare alle slot machines era obbligatorio recarsi in un casinò o in una sala da gioco. Quando comparvero le prime slot machine all’inizio del secolo queste si potevano trovare esclusivamente nei casinò ed è stato così fino agli Anni ‘90, periodo in cui le macchinette sono state sdoganate anche nei bar e nelle tabaccherie. Nonostante le slot collocate nei luoghi di frequentazione comuni, come appunto i bar, fossero molto diverse dalla slot machine nei casino, le sale da gioco lamentarono quasi immediatamente un piccolo contraccolpo: molti smisero di recarsi nelle case da gioco preferendo direttamente la slot machine sotto casa.

A questo va aggiunto poi che le slot machine da bar si sono evolute, iniziando a riproporre i primi titoli delle slot presenti nei casino, una circostanza che ha finito per aumentare ancora di più la loro diffusione e il loro successo, tanto da favorire la nascita di sale slot e VLT. L’evoluzione delle slot machine, tuttavia, non si è fermata ed è sbarcata su internet grazie all’opera dei programmatori di alcune delle migliori software house in circolazione che sono stati in grado di riprodurre fedelmente il funzionamento delle slot machine, anche in versione digitale giocabile online.

Slot online, le ragioni del boom

Lo sbarco su internet delle slot è stato a dir poco rivoluzionario. Prima per giocare alle macchinette era quasi obbligatorio recarsi al casinò, nei bar o nelle apposite sale (che molto spesso, va detto, non godevano di chissà quale reputazione). Oggi, invece, ci si può divertire giocando alle slot machine online in qualsiasi luogo ci si trovi e qualsiasi ora se ne abbia voglia: le uniche cose indispensabili sono un computer o un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet e una connessione internet. Per il resto è sufficiente scegliere uno degli innumerevoli casino online che oltre ad offrire centinaia di slot machine diverse per ambientazioni, temi e payout (cioè la percentuale di restituzione delle vincite ai giocatori), offrono un’infinità di giochi diversi appartenenti all’universo del gioco d’azzardo, dalle carte alla roulette.

Basta registrarsi, creare un conto di gioco e iniziare a giocare, approfittando all’occorrenza anche dei vantaggiosi bonus di benvenuto offerti dalla maggior parte di questi siti. Il tutto nella massima sicurezza, almeno per ciò che concerne le piattaforme di gioco legali, che in Italia sono poste sotto il rigido controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, incaricata di vigilare sulla trasparenza e sulla correttezza dei gestori dei casinò online. Su questi siti controllati, oltre a tutte le informazioni e spiegazioni inerenti il funzionamento del gioco, si possono inoltre trovare le versioni demo delle slot machine online che consentono agli utenti di provare il gioco ed impararne le dinamiche in totale sicurezza, senza rischiare in alcun modo soldi veri.

L. M.