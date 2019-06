(mi-lorenteggio.com) Cremona, 22 giugno 2019 – Una bambina di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in casa a Cremona. Quando sono intervenuti i carabinieri, accanto alla piccola c’era il padre, a sua volta ferito da una coltellata. L’ipotesi è che l’uomo, un ivoriano di 27 anni, abbia ucciso la piccola e abbia poi cercato di togliersi la vita. L’uomo è piantonato in ospedale in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Redazione