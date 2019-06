DUOMO, SARDONE: “DONNA STRANIERA PRENDE A MORSI POLIZIOTTO. MEZZI PUBBLICI TERRA DI NESSUNO”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2019 – “Ormai le aggressioni sui mezzi pubblici si susseguono con una regolarità impressionante. Ieri sera alla fermata M1 Duomo una donna irachena ha colpito con un pugno un poliziotto e ne ha morso un altro. Tutto questo perché è stata sorpresa insieme al compagno senza il biglietto della metropolitana: ormai siamo alla follia, i dipendenti Atm e le forze dell’ordine che vogliono semplicemente far rispettare le regole vengono costantemente aggrediti. Esprimo tutta la mia solidarietà agli agenti feriti”. Così Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega. “Il Comune a guida Pd, allergico alla sicurezza, cos’ha intenzione di fare? Interverrà finalmente per evitare che stazioni metropolitane e mezzi di superficie continuino a essere terra di nessuno? Perché non vengono implementate le pattuglie miste? Perché non si pensa a reintrodurre la figura del bigliettaio su tram e autobus? A loro interessa invece solo rincarare biglietti e abbonamenti, così chi già paga continuerà a pagare per chi non lo fa. Ogni giorno – continua Silvia Sardone – a Milano non vengono pagate 400 multe, senza considerare tutti i portoghesi che scavalcano i tornelli e non vengono presi. In prevalenza si tratta di immigrati, accolti in massa dalla sinistra a Milano, che di fatto viaggiano a scrocco ovunque. Basta farsi un giro sulla 90, sulla 56 o sul 9 per accorgersene”.

