(mi-Lorenteggio.com) Monte Marenzo – Lecco, 23 giugno 2019 – Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17.13, nella zona industriale, in via Bisone in località Levata, per un incidente tra una vettura e una moto, il motociclista 45enne ha perso la vita. Inutili i del 118, intervenuto con un’ambulanza e un’automedica. In corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per accertare tutta la dinamica del sinistro.

V. A.