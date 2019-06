“NUESTRA MEXICO INDIGENA” al Milano Latin Festival di Assago

(mi-lorenteggio.com) Assago, 23 giugno 2019 – Il 24 giugno l’inaugurazione sarà salutata dalla presenza del Ministro Alfredo Feria, Console Incaricato del Messico a Milano, con il quale inizierà la conferenza: “Lenguas indígenas, 68 tesoros mexicanos” (Lingue indigene, 68 tesori messicani). A seguire si terrà la Verbena Popular Mexicana, la rappresentazione di una tipica festa popolare con la musica del Gruppo Hidalguense Hermanos Landaverde e le danze del Ballet Folklorico Mi México Lindo. Il 25 giugno è dedicato alla scoperta dei segreti della meravigliosa tecnica del ricamato della zona hidalguense di Tenangos, vere e proprie opere d’arte realizzate a mano, con la conferenza “Hidalgo, el Estado de los Tenangos” (Hidalgo, lo Stato dei Tenangos), seguita da una sfilata di costumi tipici messicani. Il 26 giugno si chiuderà la partecipazione messicana al Milano Latin Festival con la conferenza: “Artemali Ocoxal, las guardianas del bosque” (Artemali Ocoxal, le guardiane del bosco): le ocoxal sono foglie o aghi che si staccano da due varietà di pino e vengono raccolte quando sono cadute dall’albero e acquistano un colore marrone, per lavorarle e realizzare i più vari prodotti di artigianato, da orecchini e collane a una lampada, un cesto o una borsa alla moda. In mostra prodotti e fotografie per illustrare il processo di creazione con il Ocoxal Poblano.

Redazione

Foto: visitmexico.com