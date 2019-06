Ospedaletto Lodigiano. Esce di strada con l’auto lungo la Mantovana, grave 40enne

(mi-Lorenteggio.com) Ospedaletto Lodigiano, 23 giugno 2019 – Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 0re 11.45, lungo la S.P. 236, all’altezza dello svincolo dell’uscita Casalpusterlengo dell’Autostrada A1, una donna di 40 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura finendo in un fosso e rimanendo incastrata tra le lamiere. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, due ambulanze, un’automedica, mentre, da Milano è partito l’elisoccorso che è atterrato sul luogo dell’incidente.

I Vigili del Fuoco, dopo aver estratto la donna dall’abitacolo, hanno affidato la ferita al personale sanitario, che, dopo averla stabilizzata, l’ha trasportata in elicottero all’ospedale San Matteo di Pavia in codice rosso. Per permettere le operazioni di soccorso e tutti i rilievi da parte della Polizia Stradale di Lodi, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

V. A.