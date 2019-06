PALAZZO MARINO. DOMANI BERTOLÉ ALLA PRESENTAZIONE DEL CORTOMETRAGGIO “BARADAR”

Alle 21 in Sala Alessi. Parteciperanno il regista, gli autori dei libri editi da Feltrinelli che hanno ispirato il film e Carlotta Sami, portavoce di UNHCR per il Sud Europa

Milano, 23 giugno 2019 – Domani, lunedì 24 giugno, alle ore 21 in Sala Alessi a Palazzo Marino il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé parteciperà alla presentazione del cortometraggio del regista Beppe Tufarulo “Baradar”.

Il film, ambientato in Turchia, riprende un episodio drammatico della vita di Alì Ehsani, che dall’Afghanistan ha raggiunto l’Italia in un viaggio durato anni, così come raccontata dallo stesso Ehsani insieme a Francesco Casolo nei libri “Stanotte guardiamo le stelle” e “I ragazzi hanno grandi sogni” entrambi editi da Feltrinelli.

Gli autori, Francesco Casolo e Ali Ehsani, insieme al regista Beppe Tufarulo e Carlotta Sami, portavoce di UNHCR per il Sud Europa, saranno presenti alla proiezione e dialogheranno con il pubblico.

