RIAPRIRE I NAVIGLI, BISCARDINI: “DA MARTEDI’ SI RITORNA ALLA CARICA”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2019 – “Abbiamo deciso di lascare il Sindaco Sala relativamente tranquillo fino a domani, quando sapremo se Milano sarà sede dei giochi olimpici del 2026, ma da martedì si torna alla carica come sempre.” Lo ha dichiarato Roberto Biscardini presidente dell’Associazione Riaprire i Navigli, che ha aggiunto: “Le dichiarazioni che Sala ha rilasciato oggi non sono chiare, anzi sono confuse. Il nostro parere è semplice, come quello dei 450.000 cittadini che nel 2011 votarono a favore della riapertura dei Navigli. Se la riapertura dei Navigli è un opera strategica per Milano, come ormai è stato deciso con l’inserimento di questa previsione nel Piano di governo del Territorio, il problema non è se farla o no, ma come farla e come farla in fretta. Una cosa è certa, riaprire i Navigli non può dipendere né dalla ricandidatura o meno di Sala a Sindaco di Milano nel 2021, né dalla decisione del Cio sulle Olimpiadi a Milano oppure no.”

