VENDROGNO (LECCO). PRECIPITA COL PARAPENDIO SULL’ALPE CHIARO, DECEDUTO 31ENNE

(mi-Lorenteggio.com) Vendrogno, 23 giugno 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.10, sul Monte Muggio, nei pressi di Alpe Chiaro, vicino a Giumello, un giovane 31enne, mentre sul suo deltaplano, per cause in fase di accertamento, è precipitato per un incidente alla sua vela.

Subito sono scattati i soccorsi. Carabinieri e Vigili del Fuoco si sono attivati per raggiungere il luogo dell’incidente, mentre da Sondrio è decollato l’elisoccorso, ma, inutili sono stati i soccorsi. I soccorritori hanno recuperato il corpo, che è stato portato a Lecco.

V. A.

(immagine di archivio)