Lissone Young Street Festival: la prima edizione al via tra hip hop, graffiti e poesia. Le nuove generazioni tra arte e cultura

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 24 giugno 2019. Musica, arte e creatività. Una serata dedicata alle giovani generazioni tra idee, passione e tendenze tutte dedicate ad adolescenti, teenager e under 25.

È iniziato il countdown per la prima edizione del Lissone Young Street Festival, promosso dal Tavolo Politiche Giovanili Arte e cultura dell’Amministrazione Comunale di Lissone.

Domenica 30 giugno dalle 17.30 alle 23.30 nell’area esterna al MAC – Museo d’Arte Contemporanea di viale Elisa Ancona (zona Stazione Ferroviaria), andrà in scena la prima edizione dell’iniziativa pensata e gestita dai giovani per i giovani.

Un’occasione per poter far parte di una festa dai tratti street e hip hop, tra musica, poesia e graffiti.

Inoltre l’apertura straordinaria degli spazi museali del MAC permetterà di creare uno grande spazio unico interno-esterno, facendo scoprire le prestigiose collezioni cittadine alle generazioni più giovani.

Contestualmente al Lissone Young Street Festival è stato organizzato dal Tavolo Politiche Giovanili Arte e cultura il concorso Dire Fare Sc@ttare, diviso nelle sezioni fotografia, componimento letterario e graffiti, le cui premiazioni verranno effettuate durante la serata del 30 giugno. In particolare, per quanto riguarda la sezione Graffiti, i cinque street artist selezionati dalla commissione tecnica avranno la possibilità di realizzare sul posto i loro progetti in spazi appositi. La premiazione del contest di graffiti avverrà con l’intervento di KAYONE, storico graffiti-writer italiano. Le fotografie in gara per il concorso saranno invece esposte nella zona di fronte al Museo.

Il programma completo del Festival sarà caratterizzato da appuntamenti in successione che alterneranno rap, fotografia, free skate e poesia. Non mancheranno quindi dibattiti, visioni inedite della realtà, sound moderno, sport outdoor e messaggi indirizzati agli “adulti”.

Per tutta la durata dell’evento, un dj-set con musica accompagnerà i presenti: sul palco e in console sono attesi prima DJ PANDAJ e poi VAITEA, famosa mc italiana che proporrà un concerto rap.

“L’ottimo lavoro del Tavolo Politiche Giovanili Arte e cultura ha portato alla luce questi progetti che si vedranno realizzati proprio attraverso il Lissone Young Street Festival – commenta l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Alessia Tremolada – Sarà un occasione per le giovani generazioni per potersi esprimere e mettere in gioco, ma anche per partecipare ad un evento culturale e artistico per la prima volta a loro interamente dedicato e progettato”.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 9 luglio 2019.

