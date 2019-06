SCABBIA, GALLERA: CASI AL ‘SAN PAOLO’, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO. AZIONI DI PROFILASSI GIA’ ATTIVATE PER 12 PERSONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2019 – “E’ stato gestito in questi giorni un

focolaio di ‘Scabbia’ all’Ospedale San Paolo di Milano. La

situazione e’ comunque sotto controllo”.

Lo riferisce l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera.

“La segnalazione riguarda il reparto di Oncologia – ha spiegato

Gallera – e le cause sono gia’ state individuate dagli operatori

sanitari dell’Ospedale. A seguito delle analisi effettuate, 12

persone, fra le quali ci sono medici, operatori di reparto,

pazienti e familiari, sono state sottoposte a profilassi.

L’attivita’ di sorveglianza e’ stata attivata immediatamente e la

situazione non presenta ulteriori criticita'”.

La direzione dell’ASST Santi Paolo e Carlo ha trasmesso una

relazione dettagliata all’ATS Citta’ Metropolitana di Milano. I

controlli e le azioni di sorveglianza continuano a scopo

precauzionale.

“Non c’e’ allarme – ha confermato l’assessore – e nemmeno

pericolo. La delicata vicenda e’ stata gestita nel migliore dei

modi ed e’ ormai sotto controllo”.

