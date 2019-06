SPORT. MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE, DOMANI A BASE LA DIRETTA DI ITALIA-CINA

Alle 18 l’iniziativa aperta ai tifosi frutto della collaborazione tra Comune e Sky

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2019 – Comune di Milano e Sky insieme per la Nazionale di calcio femminile. Domani, martedì 25 giugno alle 18, a Base in via Bergognone 34, sarà trasmessa in diretta su maxi schermo la partita della nazionale femminile di calcio Italia-Cina, valevole per gli ottavi di finale del Campionato mondiale di calcio femminile in svolgimento in Francia.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i tifosi, è frutto della collaborazione e di un accordo tra l’Assessorato allo Sport del Comune di Milano, Sky (che trasmette in diretta tutti gli incontri del torneo) e Base, che prevede anche la trasmissione su maxi schermo di tutte le eventuali altre partite della Nazionale fino alla fine dell’avventura francese.