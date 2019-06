Cinque Mulini Summer Night, venerdì 28 giugno la corsa diventa una festa a San Vittore Olona

Al via la nona edizione della manifestazione non competitiva sulla distanza di 5 e 10 km organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

(mi-lorenteggio.com) San Vittorio Olona, 25 giugno 2019 – Un nome che è garanzia di sport, natura, ma anche di grande festa. Torna venerdì 28 giugno la Cinque Mulini Summer Night – memorial Vittorio Franchi, appuntamento podistico giunto alla sua nona edizione che ha saputo ritagliarsi un posto d’onore nelle gare non competitive. Merito del nome, che richiama il cross più famoso, merito anche di un’organizzazione che cura ogni dettaglio della manifestazione. Organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, con il patrocinio del Comune di San Vittore Olona e di AICS nordic walking, è realizzata con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Come di consueto, tre i percorsi previsti: quello riservato ai ragazzi, la Mini Summer Night, che si snoda su un tracciato da un km e i due “classici” dedicati agli adulti con un anello da 5 km da percorrere una sola volta oppure due (10 km) che attraversa le strade del paese e, come da tradizione, anche i celebri Mulini, costeggiando prati e fattorie. Tracciati che sono perfettamente adatti anche ai nordic walkers. A fare da contorno all’intera manifestazione, le associazioni sportive di San Vittore Olona e dei Comuni limitrofi che si esibiscono sul piazzale della chiesa.

«Siamo onorati di essere nuovamente al fianco di una manifestazione che non solamente porta un nome così prestigioso per il mondo della sport, ma anche per il valore sociale che ha saputo ritagliarsi», osserva Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «La Cinque Mulini Summer Night è soprattutto una festa; una grande festa dove lo sport diventa il comun denominatore per stare insieme. Sono questi gli elementi che hanno portato la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ad essere presente: una banca locale che vuole valorizzare le iniziative di pregio del territorio; una banca che è volano di crescita -sociale, umana ed economica- per il suo territorio. E lo sport è occasione di crescita».

Il programma prevede il ritrovo in piazza Italia a San Vittore Olona. Alle 20 la partenza della Mini Summer; alle 20.30 il via alla Cinque Mulini Summer Night, sia per gli iscritti alla 5 km sia per quanti si misureranno sulla distanza dei 10 km. Al termine sono previste le premiazioni sul sagrato della chiesa che, come da tradizione, renderanno omaggio a tutti i partecipanti: dai primi classificati ai gruppi più numerosi, dal più giovane corridore fino a quello meno giovane.

Per iscriversi è possibile rivolgersi alla sede dell’Unione sportiva San Vittore Olona 1906 in piazza Italia 16 ogni giovedì dalle 21 alle 23, oppure presso gli esercizi commerciali Yes We Run (corso Matteotti,14 a Castellanza), Demo Sport (via Santa Maria, 54 a Parabiago), Officina dello Sportivo (piazza XXV Aprile, 11 a Pogliano Milanese), Brogioli Sport (via Monte Bianco, 122 a Samarate), Elettrodomus (corso Sempione, 72 a San Vittore Olona) e Cartolibreria Barbetta (via Roma, 22 a San Vittore Olona). Sono aperte anche le iscrizioni online dal sito www.enternow.it o dal link sul sito www.cinquemulini.org con pagamento tramite carta di credito.

Ulteriori informazioni sul sito www.cinquemulini.org .

