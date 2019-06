LEGNANO. IL RUGBY SOUND FESTIVAL 2019 COMPIE 20 ANNI CON DIECI GIORNI DI GRANDI CONCERTI

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 28 giugno 2019 – Dal 28 giugno al 7 luglio, torna presso la suggestiva location dell’Isola del Castello di Legnano, uno degli eventi estivi più attesi: il Rugby Sound Festival. Giunto alla sua ventesima edizione, quest’anno l’ambizioso traguardo verrà festeggiato offrendo al pubblico dieci giorni di grandi concerti con artisti nazionali e internazionali, eventi sportivi, after show e, per la prima volta, con un’area dedicata alla Street Food Parade, la grande carovana di food truck provenienti da tutti Italia, che propone sapori della tradizione con la tipica formula del cibo di strada.

Anche per questo ventennale, la Rugby Parabiago rinnova il suo sodalizio con Shining Production, riproponendo quella formula che fa del Rugby Sound un festival unico, in grado di coniugare la forza di aggregazione della musica con i valori e lo spirito che sono propri del gioco del rugby.

“Tagliare il nastro del ventennale è un traguardo incredibile” – racconta Roberto Amboldi, direttore artistico del Rugby Sound – “specie considerando realtà indipendente come la nostra. La ‘festicciola’ di squadra, che coinvolgeva perlopiù band locali, si è trasformata in un festival che richiama artisti importantissimi sia a livello nazionale che internazionale. In questi quattro lustri abbiamo cambiato più volte location per poter venire incontro a esigenze logistiche e organizzative che richiedevano spazi adatti ad accogliere un pubblico sempre più vasto e variegato. La svolta è arrivata proprio una approdando all’ Isola del Castello di Legnano. Tuttavia, lo spirito originale, con cui è nata questa iniziativa, è rimasto invariato nel tempo e rimane per noi importantissimo mantenerlo vivo: la nostra collaborazione con Shining Production è stata vitale alla crescita di una realtà che ormai può considerarsi un vero e proprio punto di riferimento sul territorio”.

“Sicuramente questa la si può definire l’edizione più prestigiosa del Rugby Sound Festival” – racconta Fulvio De Rosa, Direttore Generale di Shining Production – “che, nell’anno del suo ventennale, dà vita a una manifestazione che per durata e per cast artistico coinvolto, è fra le più interessanti di quest’estate 2019. Abbiamo voluto creare un evento che fosse del tutto trasversale, offrendo serate anche molto diverse fra loro. Dal rock degli Sunk Anansie, al folk dei Folkstone, per andare poi sui nomi più importanti del pop e hip hop italiano con J AX e Salmo. Si è voluto toccare anche il mondo dell’indie con i Gazzelle e i Coma Cose, rivolgendoci, in questo caso, a un pubblico un po’ insolito per il Rugby Sound e poi l’elettronica dei Subsonica, il cantautorato italiano di alto livello di Max Gazzè e la serata inaugurale con i The Bloody Beetroots e Nitro, fra rap ed elettronica. Anche le tre serate gratuite in programma sono state pensate per accontentare diversi tipi di pubblico: Omar Pedrini con Alex Uhlmann, La Zarro Night con il Pagante, che è un evento creato per dare la possibilità anche ai giovanissimi di godere di una serata completamente gratuita e poi i Folkstone.

Noi di Shining Production siamo sempre molto entusiasti di collaborare con il Rugby Sound Festival” – continua De Rosa – “Lo spirito di aggregazione di cui si fa portavoce mettendo insieme sport e musica fa sì che questo sia un evento che per noi rimane un’esperienza unica, così come unico è proprio il lavoro di squadra che c’è prima, dopo e durante tutta l’organizzazione e, non solo per quanto riguarda gli aspetti legati alla produzione, ma per tutto ciò che è essenziale per poter creare un evento di questa portata. In un’estate che per Shining Production rimarrà negli annali per un calendario di eventi nazionali e internazionali intensissimo, da Mantova, a Cremona al territorio milanese, il Rugby Sound rimane sicuramente il fiore all’occhiello che va ulteriormente ad avvalorare la qualità dei nostri appuntamenti”

Alla fine di ogni concerto del Rugby Sound Festival seguirà il RugbySound Aftershow, presso il ll Waikiki Topless Club di Legano. Gli aftershow, Tutti gli aftershow sono promossi da Secretroom e saranno a ingresso gratuito.

RUGBY SOUND FESTIVAL 2019

28 giugno – 7 luglio

Isola del Castello di Legnano (Viale Pietro Toselli, 20025 Legnano)

28 giugno 2019

THE BLOODY BEETROOTS + NITRO + DESTROY THE DISCO

Rugby Sound Festival 2019 inaugura con sette ore di musica No Stop, due palchi: elettronica, rap, hip hop, house, techno.

I The Bloody Beetroots sono uno dei progetti elettronici più influenti a livello internazionale, con oltre 2 milioni di dischi venduti e collaborazioni con i più grandi musicisti al mondo.

Nitro si avvicina da adolescente alla cultura hip hop. Con “No Comment”, il primo album uscito per Sony Music a inizio 2018, Nitro, pur conservando un’impronta underground, batte il record di streaming italiano di un singolo album in 24 h su Spotify, dopo una settimana è primo nella classifica FIMI e dopo tre settimane è certificato disco d’oro. Un exploit che porta Nitro a fare un lungo e affollato instore-tour e a registrare continui sold out durante il “No comment – tour”.

Venerdì 28 giugno 2019 – dalle ore 19:00

Biglietto unico in cassa la sera dell’evento, valido per tutto il giorno: 5€

Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/1119081668298525/

29 giugno 2019

SUBSONICA

Dopo un entusiasmante tour con cui hanno fatto ballare ed emozionare il pubblico, accompagnati da una scenografia mai vista prima in Italia i Subsonica non accennano a fermarsi e annunciano oggi speciali date estive che li vedranno protagonisti in alcune delle location più suggestive del Paese.

Sabato 29 giugno 2019 – dalle ore 21:00

Biglietti in prevendita nei circuiti Ticketone

Prezzo del biglietto: a partire da € 20,00 più diritti di prevendita

30 giugno 2019

MAX GAZZÈ

Tornare al suo primo amore, la musica live, e girare l’Italia in concerto: sono gli obiettivi che si è prefissato quest’anno Max Gazzè per il suo 2019 on the road. È così che dopo il tour per il ventennale de “La Favola di Adamo ed Eva” e il successo di “Alchemaya”, il bassista ritorna sul palco con un grande concerto che ripercorrerà le tappe più importanti del suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Con Max Gazzè si confermano in questo viaggio i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e Max Dedo (fiati) e una particolarissima sezione fiati.

Domenica 30 giugno – dalle 21:30

Biglietti in prevendita nei circuiti Ticketone

Prezzo del biglietto: a partire da € 20,00 più diritti di prevendita

1 luglio 2019

GAZZELLE + COMA COSE

Unica data estiva in Lombardia

Gazzelle, il giovane artista romano che, dopo aver girato l’Italia con il suo “Punk Tour”, la tournée quasi tutta sold out che lo ha visto protagonista nei principali club di tutto il Paese, annuncia nuovi appuntamenti estivi. Dal 19 aprile è in rotazione radiofonica la title track “Punk”, quarto singolo estratto dall’omonimo disco, accompagnato dal nuovo videoclip prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production e montato da Francesco Galli, con le riprese di Paolo Grossi e Gianluca Di Clemente (La Clique). Il video, visibile al link https://youtu.be/BJgjju2dFto, documenta la quotidianità di GAZZELLE, in viaggio tra le varie tappe del “Punk Tour”, e termina proprio con il momento in cui l’artista lascia il backstage e, finalmente, sale sul palco, accolto da tutto l’entusiasmo dei suoi fan.

In apertura di serata, Coma Cose: raccontano la Milano che abitano, l’attitudine urbana, la lontananza e la “presabene”. Tra febbraio e giugno 2017 pubblicano quattro video, mentre nell’autunno dello stesso anno rilasciano “Inverno Ticinese”, un concept EP di tre tracce accompagnato dai rispettivi video-clip. Alla fine di gennaio 2019 i Coma_Cose hanno presentato “Hype Aura”, il loro primo album ufficiale uscito per Asian Fake il 15 marzo.

Lunedì 1 luglio – dalle 21:30

Biglietti in prevendita nei circuiti Ticketone

Prezzo del biglietto: a partire da € 25,00 più diritti di prevendita

2 luglio 2019

OMAR PEDRINI + ALEX UHLMANN

Omar Pedrini sarà in tour per riproporre dal vivo “Viaggio Senza Vento”, lo storico album dei Timoria uscito nel 1993. Il desiderio di riportare sui palchi “Viaggio Senza Vento” è maturato in Omar dopo aver constatato con quale affetto ed entusiasmo i fan hanno accolto l’edizione celebrativa per il 25° Anniversario del disco concepito e composto principalmente da Omar Pedrini, uscita lo scorso 26 ottobre per Universal Music. Proprio durante il mini tour instore di presentazione della reissue di “Viaggio Senza Vento”, infatti, Omar ha incontrato il suo pubblico, che ha richiesto a gran voce altri appuntamenti per rivivere e celebrare dal vivo lo storico concept album dei Timoria. Esclusa la possibilità di una reunion della band, sarà “il capitano della nave” a riportare sui palchi brani come “Senza Vento”, “Sangue Impazzito”, “Piove” e molti altri. “Ho deciso, pur pieno di incognite, che porterò ‘Viaggio Senza Vento’ in tour prestissimo, perché lo merita quel lavoro e lo meritano i fan dello zoccolo duro, le nuove generazioni, gli amici di Omar, quelli che ‘Rivolevamo i Timoria’, quelli che mi hanno scoperto da solista e non hanno mai conosciuto i Timoria – afferma Omar Pedrini, che aggiunge: – Il guerriero è vivo ed è tornato. Lo farò solo per alcuni mesi. Ma è il momento di fare i conti con quel passato e sono pronto! Mi sono rimesso con gioia a ‘fare il chitarrista’, in sala prove con i ragazzi della band. Mi sto cimentando con quel capolavoro di album”. Il tour, organizzato da Tube Agency, si intitolerà “Timoria – Viaggio Senza Vento (e dintorni)” . “Viaggio Senza Vento” dei Timoria è uscito nel 1993. Nel 2018, in occasione del 25° Anniversario, Universal Music ha ripubblicato il disco in edizione rimasterizzata con brani inediti e versioni demo, in diversi formati: doppio CD, vinile e Box Deluxe.

Alex Uhlmann torna al Rugby Sound Festival nella serata che vedrà Omar Pedrini cantare i Timoria sul nostro palco.

Evento in collaborazione con il Comune di Legnano.

Martedì 2 luglio – dalle 19:00

INGRESSO GRATUITO

3 luglio 2019

J-AX + ARTICOLO 31 – Special Guest: MR. RAIN

J-Ax con gli Articolo 31 saranno protagonisti mercoledì 3 luglio all’Isola del Castello.

Reduce dai 10 sold out consecutivi registrati a Milano, in cui ha rivissuto i suoi 25 anni di carriera insieme a tutti gli artisti con cui ha collaborato e a Dj Jad che, in tutte le date, per una parte del live, ha ricostruito con lui la storia degli Articolo 31, J-Ax è pronto a continuare la festa iniziata al Fabrique, per portarla nei più importanti festival italiani, tra cui il Rugby Sound.

Le due metà degli Articolo 31 si uniranno per questo nuovo show, in una dimensione live completamente unica, tornando ad emozionare con vecchi e nuovi successi.

Gli Articolo 31 sono parte integrante della storia della musica italiana, insieme hanno realizzato brani per un’intera generazione, ascoltati e ricordati ancora oggi. J-Ax + Articolo 31 è uno show che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente.

Nella stessa serata Mr. Rain: talento puro, artista fuori dal coro e nome di punta della scena rap italiana.

Mercoledì 3 luglio – dalle 19:00

Biglietti in prevendita nei circuiti Ticketone

Prezzo del biglietto: a partire da € 32,80 più diritti di prevendita

4 luglio 2019

FOLKSTONE + LUF

I Folkstone tornano live presentando il nuovo album “Diario Di Un Ultimo”. In una società che ormai è votata all’odio, provate a essere odiati e a sentirvi degli ultimi. La miscela tra folk, rock e metal farà in modo che questa goccia di odio si trasformi in una goccia di benzina esplosiva..

-Lorenzo Marchesi: voce, bombarde, cornamuse

-Roberta Rota: arpa, cornamuse, bombarde, voce

-Maurizio Cardullo: cornamuse, flauti, bombarde

-Luca Bonometti: chitarra elettrica

-Federico Maffei: basso elettrico

-Edoardo Sala: batteria e percussioni

-Marco Legnani: ghironda, cittern, bouzouki

In apertura di serata i Luf, band che nasce da un’idea di Dario Canossi, nato sulle montagne della Val Camonica, in provincia di Brescia, terra che ispira quasi tutte le sue canzoni. Piccole perle di dialetto, amore per la cultura, tradizione popolare e impegno sociale, tutti elementi che sono alla base della filosofia dei Luf. Da quelle parti “luf” vuol dire lupi e i Luf infatti sono un branco di musicisti che arrivano da esperienze diverse e che insieme riescono a creare un impatto sonoro forte, con una grande impronta folk-rock.

Evento in collaborazione con il Comune di Legnano.

Giovedì 4 luglio – dalle 19:00

INGRESSO GRATUITO

5 luglio 2019

SALMO – Openining Act: LINEA 77

Davvero inarrestabile Salmo che, dopo aver dato il via alla sua prima tournée interamente sold out nei palazzetti italiani, con cui ha già fatto tappa al PalaAlpitour di Torino e al Nelson Mandela Forum di Firenze, aggiunge nuove date estive al “Playlist Sumer Tour”.

L’artista, infatti, si prepara a stupire il pubblico dei più importanti festival estivi italiani e annuncia la sua partecipazione a Locarno presso il Connection Festival, Legnano al Rugby Sound, passando poi per il Noisy Naples Fest di Napoli, la Summer Arena di Catanzaro, lo Zoo Music Fest di Pescara, l’Arena Pyrex di Santa Cesarea Terme (LE), il Red Valley Festival ad Arbatax (NU), per terminare con un incredibile show a Catania, presso Villa Bellini. Con un sound potente e performance impeccabili, Salmo ha aperto i live nei palazzetti italiani con due epici sold out a dicembre nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “Playlist” accompagnato da molti ospiti fra cui Coez, Gemitaiz, Lazza e Nitro. Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 2 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, da venerdì 15 marzo in radio CABRIOLET, il nuovo singolo di Salmo feat. Sfera Ebbasta certificato disco di platino. Lo scorso settembre è uscito “90MIN”, singolo certificato doppio disco di platino, che ha anticipato l’album “Playlist”, uscito il 9 novembre 2018. Il singolo ha dominato le classifiche sin dalla sua uscita registrando numeri da record: #1 della classifica FIMI/GfK, #1 della classifica Top 50 di Spotify, #1 della Top 100 e della Hip Hop/Rap di Apple Music, #1 della classifica singoli e della Hip Hop/Rap di iTunes, più di 1 milione di stream in 24 ore (debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista), oltre 40,6 milioni di stream ad oggi, debutto direttamente nella Top 100 Globale di Spotify il giorno della sua pubblicazione.

In apertura di serata, i Linea 77, la band alternative metal torinese – già sul nostro palco nelle edizioni passate – è tornata sulla scena musicale dopo un silenzio durato quasi 4 anni. L’ha fatto con un singolo stupendo che vede la collaborazione di The Bloody Beetroots e di Salmo.

Venerdì 5 luglio 2019 – dalle 21:30

Biglietti in prevendita nei circuiti Ticketone

Prezzo del biglietto: a partire da € 32,80 più diritti di prevendita

6 luglio 2019

ZARRO NIGHT con IL PAGANTE

Arriva all’Isola del Castello di Legnano la dance night più epica di sempre: la ZARRO NIGHT con Il Pagante! I capi assoluti dei party, la musica più carica, le ballerine più sexy, l’animo più tamarro della penisola! Dress code: Fluo, come gli operai in autostrada!

Evento in collaborazione con il Comune di Legnano.

Sabato 6 luglio – dalle 20:00

INGRESSO GRATUITO

7 luglio 2019

SKUNK ANANSIE + special guest

Attesissimi e apprezzatissimi in Italia, SKUNK ANANSIE torneranno nel nostro Paese per un bel tour che celebrerà i primi 25 anni di onorata attività. Infatti, il 25 gennaio prossimo, Carosello Record pubblicherà “25LIVE@25”: un nuovo album tutto dal vivo pronto a documentare i migliori momenti della band inglese sui palchi di tutto il mondo. Un ottimo inizio per lasciarci in attesa del concerto dell’estate!

Domenica 7 luglio 2019

Biglietti in prevendita nei circuiti Ticketone

Prezzo del biglietto: a partire da € 35 + diritti di prevendita

AFTERSHOW

Waikiki Topless Club – Piazza Primo Maggio, Legnano

29/06 Secretroom night

30/06 TrashParty

01/07 Linoleum

02/07 Alga Djset

03/07 HipHop Movida

04/07 Rock The Pool

05/07 Secretroom night

06/07 Secretroom night

07/07 Sando Party