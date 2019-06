Olimpiadi 2026. Graziano Musella: “Assago sarà protagonista ed al centro del mondo!”

In atto un piano di ampliamento del Forum

(mi-lorenteggio.com) Assago, 25 giugno 2019 – E’ ufficiale che l’Italia si sia aggiudicata le Olimpiadi invernali del 2026. Il Forum di Assago, in seguito a tale evento, avrà l’occasione di porre in essere una serie di iniziative sportive, tra le quali il pattinaggio, lo short track , nonché molte altre manifestazioni pre-olimpiche.

“Siamo entusiasti – ha dichiarato l’Onorevole Graziano Musella – del fatto che il Comune di Assago potrà ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Questa circostanza ci rende orgogliosi, in quanto saremo protagonisti del più grande evento sportivo mondiale che ci darà la possibilità di essere al centro del mondo. Il Comune metterà a disposizione tutte le strutture e gli spazi necessari affinché questa importante manifestazione sportiva possa svolgersi nel migliore dei modi. Mi preme sottolineare , inoltre, che è già in atto un piano di ampliamento del Forum, finalizzato a renderlo maggiormente capiente e, pertanto, più idoneo ad accogliere le molteplici iniziative inerenti le future Olimpiadi”.

Redazione