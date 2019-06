Programma Festa de l’Unità Magenta – 27/30 giugno

(mi-Lorenteggio.com) Magenta, 25 giugno 2019 – Da giovedì 27 a domenica 30 giugno la Festa de l’Unità dell’Est Ticino arriva a Magenta, presso la Tensostruttura di Piazza Mercato, in Via Matteotti.

Quattro giorni di musica, balli, ottima cucina e dibattiti di attualità e politica.

Inoltre, quest’anno abbiamo scelto di ridurre il più possibile l’impatto della plastica monouso utilizzando solamente stoviglie biodegradabili. Un piccolo gesto per l’ambiente e la salute del nostro pianeta.

Ecco il programma completo della festa magentina:

Giovedì 27 Giugno

Arancini e Battiato | Piatti tipici siciliani e alle ore 21 tributo al maestro Franco Battiato degli Androidi Paranoici

Venerdì 28 giugno

Notte della Taranta, 4°Edizione | Piatti tipici pugliesi e dalle ore 21 tarantelle e pizziche con i CPA – Circo Popolare Artico

Sabato 29 giugno

Tributo Led Zeppelin | Specialità gnocco fritto e salumi e alle ore 21 concerto tributo ai Led Zeppelin con gli Art Breakers

Domenica 30 giugno

Pranzo Siciliano | ore 12.30, menù fisso 20€ che prevede: Arancino; Pennette alla norma; Polpette al sugo con verdure; Torta ricotta e pistacchio; acqua; vino e caffè. Prenotazione obbligatoria contattando Giuseppe al numero 3494653193

Donne: diritti e parità | ore 17, dibattito al femminile con: Silvia Roggiani, Segretaria PD Milano Metropolitana; Gaia Romani, Coordinatrice Donne Democratiche Milano; Sara Bettinelli, Sindaca di Inveruno; Marisa Sestagalli, Coordinatrice Donne Democratiche Est Ticino.

Stasera Balera | Specialità gnocco fritto e salumi e dalle ore 21 ballo liscio con Sabino e Francesca

Il servizio bar e ristorante è aperto tutte le sere dalle ore 19!

L’ingresso è gratuito!