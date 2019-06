Rozzano. Sparò a Carabiniere per garantirsi la fuga, arrestato magrebino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2019 – Stamane, in zona Famagosta, i Carabinieri della Sezione Operativa della Capitaneria di Corsico, insieme ai colleghi competenti per territorio e a quelli del Comando Provinciale di Milano, al termine di una indagine condotta mediante attività tecnica e dinamica, hanno eseguito un provvedimento di fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di Khayal Ayoub, nato in Marocco il 12.01.1995, clandestino, pluripregiudicato, gravemente indiziato in ordine ai delitti di resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di arma comune da sparo e tentato omicidio ai danni di militare dell’Arma effettivo alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Corsico, fatti veriticatisi in data 30.05.2019 nel comune di Rozzano (MI). Nella specifica circostanza, il reo, inseguito a piedi dal carabiniere per circa 300 metri, esplodeva 2-3 colpi di pistola all’indirizzo del militare, che riusciva a ripararsi evitando così di essere colpito.

Una volta fermato, l’uomo è stato perquisito e portato nel carcere di Milano San Vittorio, dove il fermo è stato convalidato e gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere in quanto ha confermato i fatti contestati.

V. A.