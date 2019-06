Sisal Wincity, una notte con Alberico Lemme

Milano, 25 giugno 2019 – Personaggio camaleontico emerso in tutto il suo brio durante l’ultima edizione del Grande Fratello, Alberico Lemme sarà ospite al Sisal Wincity Milano Diaz. Giovedì 27 Giugno 2019, a partire dalle ore 21.00 gli ospiti di Sisal Wincity potranno assistere al talk “A Night With Alberico Lemme”, un appuntamento imperdibile in cui Morena Zapparoli Funari intervisterà il noto dietologo delle celebrità.

La serata avrà inizio alle ore 20.00, con un apericena stellato firmato dallo chef Troiani, offerto agli ospiti del Sisal Wincity di Piazza Diaz 7. Un’intervista curiosa, un menù d’autore e non solo: durante la serata potrete ricevere un free drink presentando all’ingresso il coupon che trovate qui.

La partecipazione al talk è gratuito e vietata ai minori di 18 anni.

L’intervista a Alberico Lemme

Dalle ore 21.00, Alberico Lemme parlerà dei suoi “cadetti”, i clienti che si affidano alle sue cure per perdere peso (tra i più famosi, Flavio Briatore e Paola Perego) e di come è riuscito a dare vita al suo personaggio pubblico. Ogni giorno sono sempre di più le persone che lo seguono sui suoi profili social, interessati alla sua vita privata e al rapporto che il dietologo instaura con le celebrità con cui lavora .

Una vita sempre sulla cresta dell’onda, che ha visto nella sua partecipazione al reality del Grande Fratello – dopo una serie di smentite e illazioni su una sua comparsa nel programma – la consacrazione a “dietologo dei vip”.

Single, è un provocatore che ama stuzzicare il suo interlocutore e che al momento si dice più che soddisfatto della propria vita. Padre di due figli, spesso invitati in televisione per dare man forte alle teorie del padre riguardo la sua “dieta Lemme”.

Sisal Wincity, un nuovo modo di divertirsi

Un punto d’incontro nelle maggiori città italiane, che dal settembre 2010 offre intrattenimento di qualità, divertimento e socializzazione. La proposta di Sisal Wincity si basa sulla formula “Eat. Drink. Play”: servizio di ristorazione di alto livello e cocktail impeccabili, eventi e serate in compagnia.

Wincity è una novità assoluta nel panorama italiano, ma anche in quello europeo. Uno spazio di aggregazione sempre ricco di nuove proposte.

L’evento di Giovedì 27 Giugno al Sisal Wincity Milano Diaz è senza d’ombra di dubbio uno di questi. La presenza di Alberico Lemme, intervistato da Morena Zapparoli Funari, permetterà a tutti i presenti di conoscere meglio la riservata vita privata di questo personaggio così particolare. Che cosa aspettate a partecipare?

L. M.