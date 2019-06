Il Consiglio di Stato: il centro islamico di Casalpusterlengo non ha requisiti per essere luogo di culto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2019 – La sentenza di poche ore fa sul centro islamico di Casalpusterlengo dimostra inequivocabilmente che le

regole dettate da Regione Lombardia sono piu’ che mai efficaci e

utili ad evitare la proliferazione di nuovi centri di culto non

ammissibili rispetto alla pianificazione urbanistica

territoriale vigente”. Lo ha affermato l’assessore al Territorio

e Protezione civile Pietro Foroni in merito alla sentenza del

Consiglio di Stato che conferma quanto gia’ espresso in

precedenza dal Tar, ossia che il centro culturale islamico di

Casalpusterlengo (LO) non ha i requisiti per essere destinato a

luogo di culto. “Il Consiglio di Stato – ha aggiunto l’assessore

Foroni – ha riconosciuto le disposizioni che Regione Lombardia

ha adottato sui luoghi di culto nel ‘Piano delle attrezzature

religiose’ regionali e applicate dal Comune”.

“La realizzazione di nuovi edifici destinati al culto – ha

continuato – deve infatti inderogabilmente rispondere a

determinati requisiti. Un centro culturale non puo’ essere

automaticamente qualificato come luogo di culto quando la

struttura non e’ compatibile con quanto previsto dalla normativa

vigente e con i piani di governo dei territori”.

Correlati