Lavori in corso nel centro di Bollate. Da lunedì 1 luglio

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 26 giugno 2019 – Periodo estivo di grandi lavori nelle vie di Bollate. Dal centro alla periferia proseguono gli interventi di rifacimento e abbellimento della città. E nella prima settimana di luglio è la volta anche delle centralissime vie Garibaldi e Matteotti che verranno rifatte in un’ottica di continuità con il resto del centro.

I lavori partiranno lunedì 1 luglioe prevedono la rimozione del porfido esistente molto malmesso (che però non verrà buttato ma riutilizzato per altri rifacimenti) che sarà sostituito con asfalto rosso, elegante e più duraturo. I lavori di asfaltatura verranno realizzati nel mese di luglio. Le chiusure della circolazione sono attualmente in via di definizione e saranno comunicate a breve.

Il rifacimento delle strade è la prima parte di un progetto complessivo che prevede anche ll settore di Decoro urbano e che sarà comunicato a breve.