Lissone. Quartiere don Moscotti, assemblea con i residenti sullo stato di avanzamento dei lavori

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 26 giugno 2019 – È calendarizzata per martedì 9 luglio alle ore 21, presso la palestra della Scuola Buonarroti di via dei Platani, l’assemblea pubblica promossa dall’Amministrazione Comunale di Lissone per incontrare i cittadini del quartiere don Moscotti ed informarli in merito alle ultime novità relative ai lavori di riqualificazione attualmente in corso.

Un’iniziativa già annunciata nei mesi scorsi dal Sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi, e dall’assessore alle Politiche sociali, Anny Mariani, cui aveva fatto seguito lo scorso 4 dicembre 2018 una mozione approvata dal Consiglio Comunale per la convocazione di un’Assemblea pubblica con i residenti e gli inquilini.

All’incontro di martedì 9 luglio, oltre al Sindaco Monguzzi e all’assessore Mariani, saranno presenti anche dirigenti e tecnici comunali, oltre a rappresentanti di Aler.

L’incontro giunge al termine di un’intensa fase di interlocuzione fra Comune di Lissone, Regione Lombardia e A.l.e.r Varese –Como-Monza Brianza, e sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori che stanno interessando l’area dalla scorsa estate, oltre che per entrare nel dettaglio dello stato dell’arte delle singole opere favorendo altresì l’ascolto della cittadinanza.

In particolare, ai cittadini saranno presentati i contenuti emersi dalla Segreteria tecnica in programma giovedì 4 luglio e che vedrà partecipare, oltre al Comune di Lissone, anche Regione Lombardia e ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio.

Nel corso della segreteria tecnica del 4 luglio, verrà stilato il cronoprogramma definitivo di tutti gli interventi il cui inizio dovrà avvenire necessariamente sincronizzato per evitare interferenze.

Un ulteriore momento di confronto fra i tre attori del Contratto che, in questi mesi, si sono confrontati e hanno collaborato per la rimodulazione del piano di intervento alla luce delle variabili intervenute nel corso degli ultimi anni.

